„To byl zápas gólmana, napište to tam,“ chválil Vokouna zmíněný Jaroslav Tesař a pochopitelně pochválil i sám sebe, jelikož je aktuálně klubovým trenérem brankářů.

Sám Vokoun neodstartoval zápas tak brilantně, jak ho končil. V úvodu při odkopu trefil spoluhráče Pechra a mohl z toho být vlastní gól z půlky… Pak šel na centr, ale u něj byl blíž protihráč – naštěstí mířil vysoko nad. A do třetice všeho zlého chvíli po vedoucím gólu kladenského Čížka nedosáhl Vokoun na ránu střelce Bočka zpoza vápna. „Ta branka byla moje, střelu jsem trochu podcenil. Sice šla přesně k tyči, ale v tréninku tyhle střely normálně chytám. Doufám, že jsem to klukům po změně stran splatil,“ skromně říkal po zápase Vokoun.

A skutečně, jestli měl v první půlce tři slabší momenty, po přestávce naopak tři skvostné, a to bez nadsázky. Nejdřív prošel přes tři obránce šikovný Šourek, střelu zblízka ještě Hanzlík zblokoval, ale do brány mířila. Vokoun změnu směru zaregistroval, švihl tělem a míč z kasy vyplácl.

Pak proti němu stál dvakrát Pěnička a zase neúspěšně. Byť byl tři metry před Vokounem a zakončil důrazně, brankář byl pokaždé na svém místě. „Jak říkám, jen jsem to klukům chtěl vrátit. V poločase jsme si říkali, že jsme lepší a že musíme ještě přidat, což se povedlo a podle mého jsme soupeře jednoznačně přehráli, i když měl šance. Ale my jich měli mnohem víc, za zápasy jich míváme třeba deset jako dnes. Dáme tři góly, to už k nám as patří,“ usmál se Martin Vokoun.

A radoval se ze sladké výhry za tři body, protože Chomutov předvedl vysokou kvalitu. „Dobří byli, ale každá výhra je cenná, zvlášť když je to možná naposledy před diváky. Důležité jsou ale hlavně tři body,“ dodal kladenský odchovanec Martin Vokoun.