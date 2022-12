"Ale fotbal mi chyběl," přiznal borec, jehož si kdysi vybrala Příbram a spolu se Stanislavem Skořepou působil v tamní ligové juniorce. Nakonec se však do Kladna vrátil a dlouhé roky byl jednou z hlavních stálic jeho ofenzivy. Hlavně umí dát gól, což mužstvu na podzim moc a moc scházelo a hlavně kvůli tomu to opět s postupem do ČFL vypadá spíš špatně.

Návrat by Čížka docela lákal, dokonce už jednal s manažerem klubu Petrem Brabcem a naskočil do dvou tréninků, ale definitivně rozhodnutý ještě není. "Vím, že zahájím klasickou zimní přípravu s Kladnem, na tom jsme se domluvili. Co bude pak, to se uvidí," usmál se.

Každopádně není tajemstvím, že některé kluby na Kladensku by o Čížka pochopitelně stály, a hodně. Nabízejí často lepší podmínky a lákavou vějičku: Nemusíš trénovat!

"Nebudu lhát, nějaké nabídky tam jsou. Ale trénink mi nevadí. I teď jsem chodil běhat a také pořád hraji futsal za Brandýsek, takže se udržuji," dodal chlapík, jehož trochu děsí, že na prvním tréninku Kladna byl nejstarším hráčem vůbec. "Na druhý už přišli Tonda Holub a Balší (Balšánek), ale moji vrstevníci Rendlis (Rendla) a Růža (Růžička) jsou zranění, takže mezi nejstaršími budu pořád," dodal David Čížek.

Velkou radost z toho ovšem nemá.

