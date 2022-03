Že hrály dva nejhorší týmy podzimní divize bylo trochu vidět. Nicméně domácí zahráli aspoň do poločasu velmi slušně, hosté se zase zlepšili po přestávce. Jenže rozhodl bleskový úvod. Už v 6. minutě otevřel skóre aktivní Vimr a po chvíli na sebe upozornil navrátilec do velkého fotbalu Radek Kroutil. Někdejší kanonýr Kladna či Hostouně kariéru brzy uzavřel, nicméně přece jen se nakonec přes Zichovec vrátil a nakonec byl v základní sestavě. A ještě zařídil penaltu, kterou však Nádeníčkovi skvěle lapil Zach. Po chvíli se tenhle souboj opakoval ze hry a tam už byl hlavní shooter Slaného úspěšnější – 2:0. Zach se zase zaskvěl při hlavičce Vimra ze tří metrů, tu lapil bezvadně.

Po přestávce byli fanoušci rádi, že pálí jarní slunko, hra je totiž moc nehřála.

Zato v poli bylo nečekaně horko, když při rakovnickém rohu došlo ke konfliktu mezi Kroutilem a Hradeckým. Ten mu dupl na nohu a rozhodčí Švorc po poradě s kolegou na lajně usoudil, že nepůjde o žlutou, ale rovnou o červenou kartu!

Jenže přesilovku Slaný dobře nehrálo, víc hrozili hosté. Hlavně Rothe, podle kouče Václava Ecka nejlepší hráč Rakovníka. V 75. minutě povodil obranu Slaného a pár centimetrů od snížení. Gólman Sedlák však velkou silou svých očí merunu vytlačil mimo a zanedlouho přece jen domácí ukázali i fotbalovost. Posila ze slovenské Dubnice Dohnanský se pěkně prosadila ve vápně a Zach neměl šanci – 3:0.

„První půli jsme odehráli dobře, ale neproměňovali jsme šance. Což se v důsledku promítlo do druhé části, kdy jsme nechali soupeře dýchat až do téměř do konce než jsme dali třetí branku. Ale přístup byl od všech hráčů výborný,“ těšilo trenéra Slaného Martina Nového, který přiznal, že přesilovka jeho týmu svázala nohy. „Ale kluci po půl roce vyhráli zápas, což je pro jejich psychiku skvělá věc. Nicméně jsme vyhráli jednu bitvu a ještě jich máme patnáct,“ usmál se trenér Slaného.

Hostující Václav Eck má také trenérskou výzvu. Ne, záchranu po něm nikdo chtít nemůže, Tatran nemá ani jeden bod, ale po spojení s béčkem SK Rakovník může vytvořit zajímavé mužstvo pro další ročník. „Měli jsme jediný trénink, takže i když jsme si ke hře Slaného něco řekli, na hřišti jsme neměli začátek vůbec dobrý. Padly z toho góly a to ještě Zach chytil penaltu. Postupně se trochu zlepšilo, měli jsme tam i nadějné náznaky, ale přišlo vyloučení, navíc jsme neproduktivní, takže to na lepší výsledek nebylo,“ uznal zkušený bar,d.

"Je rád, že Tatran tým zachránil a že má teď víc hráčů, ovšem bez tvrdé práce to podle něj nebude k ničemu. „Je dobře, že se v Rakovníku konečně ve fotbale spolupracovalo, ale je třeba vidět, že k nám přišli mladí kluci bez zkušeností a divize pro ně může být až moc velkým skokem. Čeká nás a hlavně kluky hodně práce. Snad se jim do ní bude chtít,“ doufá Eck, který vysvětlil, proč už po půlhodině stáhl ze hry útočníka Červeného, jenž hrál na podzim pravidelně třetí ligu. „Přimotal se k oběma prvním gólům, proto jsme střídali. Probrali jsme to i v kabině, prostě neměl šťastný zápas. Jeho náhradník Rothe byl podle mne naším nejnebezpečnějším hráčem,“ dodal Václav Eck

Slaný – Tn Rakovník 3:0 (2:0). Branky: 6. Vimr, 13. Nádeníček, 80. Dohnanský. Rozhodčí: Švorc. ČK: 61. Hradecký (R). Diváků: 200.

Slaný: Sedlák – Volgner, Mihálik, Jaráb, Vašák – Vimr, Baláž (70. Dohnanský), Pudil, Kroutil (70. Maroušek) – Marek (56. Furmánek), Nádeníček.

Tatran: Zach – Čadek, Severin, Hradecký, Štěpánek – Jonák (58. Schwendt), Čech (69. Hrobník), Verner, Pucholt, Dolák – Červený (28. Rothe).