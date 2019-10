Po mizerném začátku divize B se fotbalisté SK Kladno zvedají. V Dobříši si připsali už třetí výhru v řadě, navíc sebe i fanoušky potěšili skvělým výkonem a šesti nastřílenými góly. Nakonec slavili výhru 6:2 (5:0).

SK Kladno 2019/20. A tým mužů | Foto: SK Kladno

První poločas, to byla ze strany Kladna pohádka a óda na fotbalovou radost. Už v 5. minutě talentovaný mladíček Pospíšil otevřel skóre a zlom zápasu se jim povedl mezi 12. a 18. minutou, kdy se po rohových kopech prosadili hlavou nejprve stoper Javorek a pak Holub. „To nás dostalo na koně a začali jsme předvádět nádherné akce,“ těšilo trenéra Kladna Jana Pejšu, jehož mužstvo do poločasu dvě možnosti využilo. Nejprve unikl Pospíšil, byl ve vápně faulován a Hanzlík z penalty nezaváhal. Následné pláchl ještě Čížek a míč naservíroval Tóthovi do prázdné. „Byl to skvělý poločas,“ radoval se kouč Kladna.