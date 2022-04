Kladenský trenér Jan Procházka se ocitl ve velké personální tísni. Chyběli Holub i stopeři Rendla s Javorkem, a tak musel na hřiště Pechr, který fotbal od konce podzimní části nehrál. Na lavičce musel být připraven i veterán Václav Kalina, tak byla situace kritická. „Naštěstí Honza Pechr chodí jednou či dvakrát týdně trénovat, jak mu práce dovolí. Ve středu jsme si dělali srandu, že možná bude potřeba a v pátek už jsme to řešili. Naštěstí přišel a zvládl to s velkým přehledem,“ děkoval zkušenému borci Jan Procházka.

Možná i kvůli změnám v sestavě však tým velmi brzy inkasoval, ale paradoxně byl v první půli lepším týmem. Dokonce vyrovnal po standardce a domácím vlastenci, ale rozhodčí viděli faul Kladeňáka a gól neuznali. Hosté dali i dvě tyčky a měli další závary.

„Když máte takhle postřelenou sestavu, bývá to tak, že se ostatní semknou. Přesně to se stalo, bohužel jsme už do poločasu gól nedali,“ litoval Procházka.

Po obrátce už jeho tým tolik šancí neměl, z jedné se mu ale povedlo srovnat. Po autu se prosmýkl obranou Šíma, předal Borákovi a jeho centr procpal Jeslínek snad natřikrát do brány. „Konečně se trefil a třeba to pořádně odšpuntoval. Bod z Lípy určitě bereme,“ dodal spokojený Jan Procházka.

Česká Lípa – Kladno 1:1 (1:0). Branky: 9. Žižka – 58. Jeslínek. Rozhodčí: Šimeček. Diváků: 150.

Kladno: Pettík – Čížek, Kolářský, Pechr, Borák – Říha, Růžička, Balšánek, Procházka (90. Slabý), Šíma – Jeslínek (78. Šnobl).