Další ztráta pro hosty přišla brzy. Mezi střídačkami byl tvrdě sražen Mihálik, musel být ošetřován a po chvíli odstoupil. Domácí byli dál lepší, Sedlák skvěle chytil pokus Slavaty a po bombě Novotného ho zachránilo břevno.

Až pak zahrozili také hosté Nádeníčkem a hned pak po rychlé akci Sedláka s Nádeníčkem také Pudilem, jenže bez úspěchu.

Těsně před pauzou proběhl mezi statickými obránci opět Novotný a před sebou už měl jen Sedláka. Křižující Jaráb jej pak poslal k zemi a rozhodčí Kovářová mu ukázala červenou kartu.

