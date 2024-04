Šest výher nastartovalo fotbalisty Kladna na stíhací jízdu za vedoucím celkem divize B Chomutovem. Ale derby ve Slaném je pro Kladeňáky zakleté, stejně jako na podzim skončilo remízou, z níž má největší radost právě Chomutov. Výsledek 0:0 je pro Kladno ztrátou a výsledek také slavili více domácí, přestože měli šancí víc než hosté. Bojovný zápas bavil, ale až v poslední půlhodině.

Derby Slaný - Kladno bez branek, tady bojují Mihálik s kladenským Šímou | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

„Paradoxně jsme měli víc šancí, hlavně v první půli, přestože jsme vstupovali do zápasu jako lehký outsider, protože známe kladenské výsledky a kvalitu. Po přestávce jsme se dostali pod tlak, ale parádně jsme to uskákali a podle mne je remíza zasloužená,“ řekl brankář Slaného Michal Sedlák, který v minulosti hájil i kladenskou bránu a tentokrát patřil i s protivníkem Smrkovským k hlavním postavám duelu.

Kladnu se nepovedla první půle. Slabé náznaky šancí mělo, ale jak na koncovku, to ukazovali lépe domácí. Zmíněný brankář Smrkovský musel ukázat čtyři perfektní zákroky proti střelám Nádeníčka, Mihálika a hlavně Ceccarelliho.

V kladenské kabině se prolétl tradiční fén trenéra Haška, ale ani po přestávce to chvíli s Kladnem dobře nevypadalo. Zlepšení přišlo až v poslední půlhodině, když hosté utáhli šrouby a přitlačili Slaňáky na jejich půlku. Vytvořili si dvě šance, jednu super, ale po ráně Čížka perfektně vyražené Sedlákem zastavil Šímovu dorážku na brankové čáře stoper Javorek. „Možná ho to namotalo někam na břevno, ale nezachránil to za mě poprvé v sezoně. Já tam vlastně ani nemusím bejt,“ smál se Michal Sedlák.

Nakonec mohlo slavit jeho Slaný, když vyřešilo skvěle brejk ale ex-kladenského L. Pospíšila zase vychytal Smrkovský, to byl v pátek nejlepší kladenský fotbalista.

v koncovce riskantně vydal i poslední roh Kladna, ale neuspěl a jeho tým odešel ze hřiště hodně zklamán – bod slavili víc domácí.

„Zahodili jsme dvě tutové šance, a pak jsme otevřeli hru a rozhodnout mohl i protivník z brejku. Celkově se nám nedařila hra do zabezpečené obrany Slaného, chyběla nám kvalita v přípravné kombinaci. Hlavně v první půli, druhou půli už jim nemohu říci nic. Nakopávali jsme míče a chybělo jediné, dotlačit míč do brány,“ hodnotil zklamaně, ale nad věcí trenér Kladna Zdeněk Hašek, jehož tým se vystřílel minule v Brandýse. „Jenže pak když se tolik nedaří, se teprve pozná charakter hráčů a někteří tomu nedali všechno. Kdybych od nich vidět takové úsilí jako v poslední půlhodině od začátku, tak neřeknu ani slovo. Ale takhle se o postup nebojuje,“ dodal.

Jeho protějšek Jiří Veselý mínil, že zápas měl vysokou kvalitu, náboj. „Mělo to všechny aspekty derby, byly tam šance, kromě gólů všechno,“ řekl trenér Slaného, které jako první Kladno obralo o body. „Ta remíza má váhu, byl to zatím nejlepší protivník, na kterého jsme narazili,“ uznal kouč Slaného a Haškův žák i kamarád, byť bezprostředně po zápase o kamarádství žádná řeč nebyla.

SK Slaný – SK Kladno 0:0. Rozhodčí: Nedvěd. Diváků: 500.

Slaný: Sedlák – Vovk, Javorek, Mihálik, Lehner – Ceccarelli, Pospíšil, Balšánek (31. Herčík), Veselý (46. Novotný) – Nádeníček.

Kladno: Smrkovský – Kolářský, Rendla, Hrubeš – Houha, T. Pospíšil, Blažek (68. Holub), Eichler (57. Kalina), Čížek – Šíma, Šnobl (57. Dejčmar).