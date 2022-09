Zápasy Březové a Kladna končí pravidelně remízou a k němu spěl i tento. Hosté doplatili na mizernou koncovku, protože šancí vyhrát měli určitě víc než domácí, jimž patřil hlavně úvod utkání. Špatné vyběhnutí brankáře Pettíka ale nepotrestali a Kladno se začalo chytat. Po akci Růžičky si přehodil Balšánek míč na levačku, jenže domácí brankář Martinec jeho ránu vytlačil na roh.

Ještě větší šance si hosté vytvořili po obrátce, protože už ve 47. minutě Veselý zastavil do sóla unikajícího Kafku a rozhodčí Šiška ho vyloučil. Hosté si pak vytvořili i nějaké šance, největší po sedmdesáté minutě. To se na vápně uvolnil Ježdík, jeho střelu brankář Martinec vyrazil jen před sebe, ale dorážející Kafka mířil nad – stejně byl pískán ofsajd. Ježdík se uvolnil ještě jednou, nicméně i tady byl úspěšný Martinec. Další obrovskou šanci měl po rohu Pechr, zblízka však v pádu přestřelil.

Rytíři drželi vedení, přesto i v generálce nakonec padli

A tak přišel trest v 89. minutě, kdy po dlouhém odkopu šel domácí hráč sám, Pettík jeho střelu vyrazil, ale jen ke Kurzovi, který Kladno doslova opatřil. A odjelo domů bez bodu. „Nevyužili jsme dlouhou přesilovku, dneska to nebylo herně ono. Nějaké šance jsme sice měli a soupeře dlouho do ničeho vážného nepustili, ale nakonec ano a ještě do velké šance, kterou rozhodl. Bohužel jsme tady domácím body tak trochu darovali, minimálně jeden jsme měli získat,“ hodnotil duel zklamaný kladenský trenér Jan Procházka.

Březová – SK Kladno 1:0 (0:0). Branka: 88. Kurza. Rozhodčí: Šiška. ČK: 47. Veselý (B). Diváků: 115.

Kladno: Pettík – Borák (46. Ježdík), Rendla, Kolářský, Růžička – Blažek, Slabý, Pechr, Balšánek, Kafka – Šnobl (65. Procházka).