Kladno v úvodu divize deklasovalo Český Brod 7:0, po témě roce to už ale byla jiná bitva.

Za celou divizní éru nezískal SK Kladno nikdy tolik bodů jako letos, přesto se klubu postupový sen nesplnil. V posledním kole sice tým vyhrál v Českém Brodu 3:1, ale první Chomutov si pohlídal svou lepší pozici výhrou na hřišti posledního Chebu 1:0. Do ČFL se tak těší Severočeši, Kladno má šanci jedině administrativně, kdyby třetí ligu někdo nepřihlásil. Jasno bude do týdne.

„Dnes bych oddělil hodnocení zápasu, jara a celé sezony. Zápas byl ohromně těžký, ale zvládli jsme ho. Jarní bilance třinácti výher, jedné remíza a jediné porážky se skóre 44:5 je skoro neopakovatelná, na to můžeme být pyšní. Ale postup nevyšel a když už je člověk tak blízko, zklamání tam musí být,“ přiznal trenér Zdeněk Hašek.

Pod jeho vedením šel tým skutečně neuvěřitelně nahoru, naopak Chomutov na jaře tápal a neustále dával Kladnu naději, byť po podzimu byl jeho dvanáctibodový náskok skoro nehratelný. Kladeňáky nakonec popravila branka v 94. minutě v Chomutově, kdy si mysleli, že jim remíza nemůže stačit a hnali se do útoku.

Také zápas v Českém Brodu byl jako vždycky těžký, Kladno tam nevyhrává. Mělo však výborný úvod, když Šnobl v nájezdu dvou na jednoho nahrál Eichlerovi a ten otevřel brzy skóre. Na Šnobla pak byla i penalta, kterou Šíma proměnil, ale rozhodčí ji nechal opakovat (hráči vyběhli dříve). Kladenský šutér však nezaváhal ani podruhé.

Brod ale hrál výborně a po přestávce potrestal Václavík chybu hostů snížením. Veterán Holub si pak chytře našel centr na zadní tyči a vrátil Kladnu dvougólový náskok, jenže domácí zlobili dál. Smrkovského v bráně jednou zachránilo břevno, od kterého se míč odrazil na čáru a ven.

„Tam jsme měli i kousek štěstí, asi by to bylo ještě drama. Celkově se mi zápas hodně líbil, měl nasazení, agresivitu, tvrdé souboje. Kluci to zase zvládli a opakuji, za celé jaro jsem na ně i celý realizační tým a také vedení klubu pyšný. Kladno udělalo obrovský krok dopředu, ještě jsme ale pořád na začátku. Vše jde však správným směrem,“ je rád Zdeněk Hašek.

Český Brod – SK Kladno 1:3 (0:2). Branky: 49. Václavík – 15. Eichler, 26. Šíma, 64. Holub. Rozhodčí: Hodek. ČK: 90. Farkaš (ČB). Diváků: 100.

Kladno: Smrkovský – Kolářský, Rendla, Hrubeš – Borák (56. Čížek), Pospíšil, Holub (71. Kalina), Eichler (85. Procházka), Houha (71. Liška) – Šíma (85. Kafka), Šnobl.