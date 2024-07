„Do klubu přišla s postupem do ČFL spousta nových hráčů a tušil jsem, že boj o místo bude těžký, je mi jednatřicet let. Ale ještě jsem chtěl zkusit poprat se o místo, třeba i střídajícího hráče, nicméně jsem od trenéra Haška cítil, že už bych to měl těžké,“ řekl Čížek Deníku.

Trenérovi se nevešel do nominace 22 hráčů na sobotní zápas s Benátkami, místo toho byl se zbytkem borců od osmi hodin ráno na tréninku. „Po jeho skončení na mě Zdeněk Hašek volal: Čížo!, tak jsem myslel, že se mnou chce o mé pozici mluvit, ale dodal jen to, jestli mám klíče od kabiny… Najednou mi bylo jasné, že už se mnou nepočítá a vzdal jsem to. Z dalších tréninků jsem se esemeskou omluvil a tím trenérovi vytrhl trn z paty. Mrzí mě to, ale pak jsme si s trenérem zavolali, vysvětlili si to a popřáli si hodně štěstí. Kladno budu sledovat, přát mu, ale zároveň se těším do Králova Dvora,“ usmál se David Čížek.

Zájem o jeho služby mělo pochopitelně víc mužstev, Čížek je pořád rychlý, umí gól dát i připravit, naučil se velmi dobře bránit. Mluvilo se o Tuchlovicích a Doksech, ale nakonec se nejvíc činil manažer Králováku Milan Petr.

Pomohlo mu, že Cábelíci hrají divizi a že v ní mají nejvyšší ambice. „Je to tak, divize má pořád nějakou kvalitu, a líbí se mi, že chtějí skupinu A vyhrát a vrátit se do ČFL. Pomohlo mi i to, že angažovali trenéra Petra Janotu, jenž mě vedl v Příbrami, a že v Králováku hraje můj velmi dobrý kamarád Martin Kraus,“ vysvětluje Čížek, proč si vybral skromný klub z Berounska, který roky kopal třetí ligu, ale v uplynulé sezoně mu dost věcí selhalo a sestoupil.

Zmíněné kamarádství Davida Čížka a dlouhé roky zásadní opory Cábelíků Martina Krause se datuje právě od jejich společného působení v Příbrami. „Roky jsme si slibovali, že se sejdeme v jednom mužstvu, ale když jsem ho lákal k nám do Kladna, vždycky odolal s tím, že má v srdci Královák. A naopak, já tam měl vždycky Kladno. Teď se nám to přece jenom povede a těším se na to,“ dodal David Čížek.