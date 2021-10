Pro hosty začal zápasy výborně. Ubránili tři rohy a pak sami udeřili, když dobře zakombinovali Maroušek s Marešem a a jejich akci dokonce hlavou Nádeníček - 0:1.

Slánská radost měla ovšem jepičí život, protože v následující minutě předvedli domácí rychlý protiútok a Halbich vyrovnal.

Slaňáky drtí celý podzim vážná zranění a ve 23.minutě přišlo další. Hřiště musel opustil štít zálohy Mareš a jeho starty do konce podzimu jsou ohroženy. Ochofrmění hosté pak nezachytili zase Halbicha, který šel sám na Sedláka, jenže volil místo zakončení zasekávačku, pak kličku bránícímu hráči a jeho následující pokus už Sedlák vykryl.

Po změně stran se v první šanci ocitl domácí Petr, jeho střela však mířila do Sedlákovy náruče. V 59.min fauloval při bránění Řehák metr před pokutovým územím a tk. pak poslal ex-reprezentant Štajner jen centimetry nad. Smůlovatý moment si vybral v 61.min. mladý stoper Panocha. Posila z Brozan si srazila přihrávku Petra do vlastní sítě a Sedláka vystavil do role diváka.

Byl to nakonec rozhodující moment zápasu, byť domácí za stavu 2:1 hráli už klidněji a začali vršit šance. Jenže nedali a místo toho Slaný sahalo po cenném bodu. Po dlouhém autu Marouška prodloužil míč Nádeníček, jenže u zadní tyče nikdo z hostujících hráčů nečíhal a tak míč prošel do zázemí.

"V České Lípě jsme tak o branku prohráli a série našich proher se tak opět prodloužila. Utkání dobře odpískal rozhodčí Klečka, kterého známe z krajských soutěží. Prohráli jsme celkem smolně. O vedení jsme přišli takřka okamžitě a vítěznou branku domácích jsme si vstřelili sami. Našim hráčům dnes nemůžeme upřít bojovnost, ale ani to nám na bodový zisk nestačilo," hodnotil vedoucí týmu Slaného Milan Šúr.

Arsenal Česká Lípa – SK Slaný 2:1 (1:1). Branky: 10. Halbich, 61. Panocha (vl.) – 9. Nádeníček. Rozhodčí: Klečka. Diváků: 160.

Slaný: Sedlák – Bíba, Hansl (69. Novotný), Panocha, Vašák – Maroušek, Mareš (23. Řehák),( 81. Galbavý), Jaráb, Vimr – Nádeníček, Furmánek (69. Herčík).