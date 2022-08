První poločas přitom ze strany jeho svěřenců nebyl špatný. Kladno dokázalo prodat svoje zkušenosti a proti nováčkovi, který do divize postoupil z Pražského přeboru, šel do vedení, když se ve 31. minutě prosadil Tomáš Borák. Velký zvrat přišel až po přestávce a změně stran.

„Druhý poločas celkově od nás nebyl vůbec dobrý. Soupeř byl všude dřív, my ztráceli spoustu balonů a od toho se hra vyvíjela. Vytvořili jsme spoustu chyb,“ mrzelo domácího lodivoda.

Újezd totiž postupně začal hře dominovat a odměnou mu byla otočka skóre. V 68. minutě hosté srovnali i díky přičinění domácího Jakuba Balšánka a už o dvě minuty později šli do vedení, když se trefil střídající Jakub Kaiser. V 82. minutě pak definitivně pojistil vedení pražského celku Patrik Jankú a Kladno už na zdramatizování nedosáhlo.

Podle slov kladenského trenéra ale byli domácí na neznámého soupeře dobře připravení. „Nezaskočil nás. Viděli jsme záběry utkání, která odehráli, a přesně to samé předvedli tady. Svoji poctivost a důraz. Ve finále takhle zápasy zvládají. Jestli je chceme zvládat i my, tak to tam musíme dostat taky,“ komentoval Procházka.

Ten má teď týden na to, aby hru Kladna opět pozvedl na úroveň ze začátku sezony. SK má totiž momentálně v zádech dvě porážky. Ve středu nezvládl vyrovnanou bitvu s Rokycany v MOL Cupu a teď padl i v divizi. „Na náročný program se určitě vymlouvat nechci, soupeř na tom byl úplně stejně. O tom dnešní zápas nebyl,“ odmítl Procházka možnost, že by hráči mohli být po středečním utkání unavení.

„Doufám, že změníme myšlení našich hráčů a už se to opakovat nebude. Snad se vrátíme tam, kde jsme byli před tímhle zápasem,“ přál si závěrem Procházka.

SK Kladno – SK Újezd Praha 4 1:3 (1:0)

Branky: 31. Borák – 68. Balšánek (vlastní), 70. Kaiser, 82. Jankú.

SK Kladno: Pettík – Borák, Rendla, Javorek, Kolářský – Blažek (83. Pospíšil), Holub (83. Dostál), Balšánek, Procházka (69. Rottner), Ježdík (69. Slabý) – Kafka.

SK Újezd Praha 4: Ježek – Velička, Vrabec (85. Hrobník), Simaichl, Jankú, Štefan (60. Jeřábek), Řezníček (60. Kaiser), Doležel (79. Jůzek), Malčánek, Ircing, Špaček.

