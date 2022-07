Vokoun se na zařazení do nejvyšších dvou soutěží připravoval spolu s dalšími šesti adepty a nakonec se dostal mezi čtyřku, která si zapíská profesionální ligy už v nadcházející sezoně. „Je to pocit, který jsem si donedávna nedokázal představit, i když jsem v něj doufal. Člověk si pak řekne, že 11 let práce mělo smysl,“ neskrývá nadšení Vokoun.

„Tímto bych také chtěl apelovat na všechny začínající rozhodčí nejen v okresech ale i ve vyšších soutěžích, aby se drželi svých snů a pracovali na sobě. Jen tvrdou prací a dávkou sebereflexe lze totiž dosáhnout těch nejlepších výsledků,“ dodává.

Vokoun, který působí jako předseda komise rozhodčích na Kladensku, se díky přípravě v rámci programu Pojď do ligy na posun do profesionálních soutěží připravoval už v uplynulém roce. Momentálně tak figuruje mezi 28 sudími na listině pro Fortuna ligu a Fortuna Národní ligu.

„Věřím, že jsem dobře připravený, a jsem plný očekávání,“ přiznává mladý rozhodčí, který zatím bude dostávat příležitosti převážně ve druhé nejvyšší lize. „Společně s tím budeme čerpat zkušenosti jako čtvrtí rozhodčí na utkáních nejvyšší soutěže. Počet utkání si netroufnu odhadnout, doufám však, že jich bude co nejvíce,“ přeje si.

Průběžnou přípravu na posun do profesionálních soutěží zakončil Vokoun spolu s dalšími kolegy seminářem rozhodčích, který se v minulém týdnu konal v Praze. Sudí museli podstoupit nejrůznější testy včetně těch z pravidel nebo těch fyzických.

„Ani mě nic na semináři nepřekvapilo. Věděl jsem od svých kolegů, kteří již na listině rozhodčích pro profesionální soutěže působili, co mohu očekávat. Na teoretické a fyzické testy jsem se připravoval tak, aby mě nic nepřekvapilo a neměl jsem problém s jejich zvládnutím,“ popisuje Vokoun, který se v rámci přípravy zaměřil hlavně na kondici.

„Upravil jsem trénink a zařadil jsem do něj více běhu ve vyšší intenzitě. Rozhodčí by totiž měli být na podobné úrovni fyzické kondice jako hráči, kteří soutěž hrají. Myslím, že v tom mi také hodně pomohl nově otevřený program Pojď do ligy,“ říká.

A kdy by mohla pro talentovaného rozhodčího přijít první šance v naší nejvyšší soutěži? „Je třeba být pokorný a držet se při zemi. Není co uspěchat. Rád nejdřív načerpám co nejvíce zkušeností ve druhé lize. Přece jen je rozdíl mezi první a druhou ligou stále veliký nejen výkonností a tempem, ale i přirozeným tlakem,“ zakončuje skromně Vokoun.

