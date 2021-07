Hned dvě želízka v ohni budou mít střední Čechy v letošním ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Ten odstartuje dvěma zápasy už dnes. V sobotu pak půjdou poprvé do boje také fotbalisté Příbrami a Vlašimi.

Trenér Vlašimi Martin Hyský. | Foto: archiv klubu

Celek od Litavky by měl patřit k hlavním aspirantům na postup. Předurčuje ho k tomu nejen pozice exligisty, ale také jasný cíl, který stanovilo vedení klubu.„Naše ambice je jediná. A to vrátit se zpátky,“ prohlásil už na startu letní přípravy prezident klubu Jaroslav Starka. „Není to tak dávno, co jsme druhou ligu hráli, takže asi víme, co očekávat,“ přidal statutární ředitel Jan Starka.