Martin Hyský na lavičce střídá Daniela Šmejkala, kterému po skončení letošní sezony vypršela společně s asistentem Vasilem Boevem smlouva a jejímu prodloužení nedošlo. Bývalému obránci, který svou kariéru spojil hlavně s pražskou Slavií, budou v roli asistentů pomáhat Matěj Laža a Miroslav Podrázký. „Všichni společně mají maximální motivaci u nás ve Vlašimi sestavit co nejlepší tým a být úspěšní, což je dobře,“ ocenil Jícha.

Realizační tým, ve kterém zůstal masér Petr Vosáhlo a trenér brankářů Vladimír Kout, nově doplní ještě druhý trenér brankářů Bogdan Stefanovič a kondiční trenér Petr Hejný. Všech pět zmíněných nových mužů spolu už v poslední době spolupracovalo u týmu U19 pražské Slavie.

Náhoda? Nikoliv! Jejich přechod pod Blaník souvisí s dohodou o vzájemné spolupráci, kterou vedení Vlašim se zástupci vršovického klubu, který v posledních letech jasně vládne nejvyšší soutěži, uzavřelo. „Pro náš klub má tato spolupráce zásadní význam. Na jedné straně k nám přijdou velice kvalitní mladí fotbalisté a na straně druhé to klubu přinese finanční úsporu. Je třeba si uvědomit, že Vlašim je nejmenší druholigové město a možnosti na získání finančních prostředků jsou velice omezené,“ vysvětlil sportovní ředitel středočeského klubu.

„Budeme naprosto rovnocennými partnery s vlastním vlašimským vedením a vlastní integritou. Rozhodně se nejedná o to, že by nám Slavia něco diktovala, vždy se budeme rozhodovat podle toho co je nejlepší pro Vlašim,“ upozornil Jícha. „Naším cílem je hrát stabilně v horních patrech druhé ligy. Avšak ne tak prát se o postup do nejvyšší soutěže, to je spíš náš sen,“ doplnil.

Podobnou spolupráci Vlašim v nedávné minulosti praktikovala i s konkurenční Spartou Praha. „Tu situaci bych asi úplně nesrovnával. Teď máme zkrátka nastavené rámcové podmínky, za kterých budou přicházet hráči ze Slavie na hostování k nám. Budeme vybírat nejen mladé, hlavně je chceme vybírat pečlivě,“ dodal Jan Jícha.