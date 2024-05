Třetí tým tabulky krajského přeboru Poříčí nad Sázavou dorazil v sobotu v podvečer do Doks, jejichž fotbalisté ale předvedli velmi dobrý výkon a jen díky špatné koncovce zápas nevyhráli. Nakonec se body dělily po remíze 0:0.

„Ale i když nepadly góly, nuda to rozhodně nebyla. Byl to útočný fotbal, oba týmy hrály nahoru. Tentokrát však nemohu říci, že remíza je zasloužená, protože jsme byli o něco lepší a hlavně měli spoustu šancí. Bohužel když nedáš gól, nemůžeš vyhrát, to je ve fotbale neměnné pravidlo,“ uznal z výsledku zklamaný trenér Doks Martin Škvára.

Do půle byl zápas vyrovnaný. Domácí Matějka měl sice tutovku už v 1. minutě, ale těsně minul a hosté také kontrovali. Nastřelili tyčku, měli ještě jednu šanci, na druhé straně bylo ale také živo.

Doksy přitlačily hlavně po změně stran, kdy si vytvářely hodně šancí. Expres Sekanina šel dvakrát sám na bránu, nedal. Steinbach měl dvě obrovské šance, ale ani on míč do sítě nedostal. Nesládkovi sice hlavička vyšla, ale až moc přesně – do spojnice. Když v 90. minutě Galbavý předložil Škvárovi ml., zasáhl zase skvěle gólman.

„Třešnička na dortu prostě tentokrát chyběla, ale klukům nemám jinak vůbec co vytknout. Nečekal jsem, že v takovém tempu vydrží celé utkání, až mě tím překvapili. Speciální pochvalu dám dneska třem mladým posilám ze zimy. Přišly z okresu, maximálně z B třídy, ale jak Matějka, tak Mertlík se Steinbachem zapadli perfektně, hrají pravidelně, starší kluci jim rádi ze vším pomohou. Z toho mám velkou radost,“ dodal Martin Škvára.

Doksy – Poříčí nad Sázavou 0:0. Rozhodčí: Souček. Diváků: 170.