Klobucký fotbal je jednou z obětí koronaviru, protože ještě před rokem pomalu stejný tým uměl zválcovat i silnější soky a byl štikou B třídy. Teď je na jejím chvostu, sestavu tým lepí i hráči, kteří roky nehráli a klub čeká hodně práce, aby stihl naskočit na rozjetý kolotoč zápasů.

"Pár hráčů odešlo do nižších soutěží, protože B třídu už hrát nechtějí, pár se jich na to vykašlalo, fotbal jim prostě neschází. Jiní zase na schůzce před staertem soutěže slíbili, že chodit budou a teď vám před odjezdem do Hostouně řeknou, že musí jít nakoupit rohlíky," rezignovaně hodnotí trenér Klobuk Jindřich Čížek, jemuž v létě odešli bratři Vébrové (Zichovec), Macák se vrátil do Neuměřic a Veltruského fotbal už nenaplňuje. Naopak frajer Svoboda, roky nejlepší hráč klubu, vydržel a prý vydrží i dál. Srdce!

Středeční schůzka určí, zda Klobuky raději soutěž nezabalí. Ale! "To by znamenalo konec klubu. Hráči se rozutečou a už je nikdo nedá dohromady. S novým týmem abychom pak začali od dětí, ale ani já bych se pak mužského týmu nedožil, a to je mi osmačtyřicet," připomíná Čížek, co musí v klubu dobře zvážit.

V Hostouni hosté doplatili i na sílu domácího kádru. Zelenobílým se uzdravil Bureš, vydatně pomáhá ex-ligový Tomáš Marek a z áčka hodně chodí mladé posily Gajdošík, Dostál a Neruda. Třeba Gajdošík dal pět branek a jedna po slalomu přes čtyři hráče byla výstavní. Nicméně i klobucký Svoboda ukázal, co umí, jeho rána do šibenice by se v televizi mohla vysílat okamžitě.

Gajdošík s Dostálem dali dohromady 9 gólů, tahle rychlopalná pistole sviští jako v kasovním trháku produkce Hollywoodu.

„Hosté nám o svých problémech říkali. Samozřejmě pokud proti nim nastoupí třeba naše trojice z áčka, tak i když jsou to mladí kluci, tak prošli akademiemi a fyzicky i technicky jsou prostě jinde. Zatím nám hodně pomáhají,“ řekl vedoucí týmu Sokola Karel Kukelka, který byl trochu rozzlobený na Braškov.

Na jeho hřišti hostuje Hostouň v neděli, ale má posvícení, áčko si přehodilo zápas ČFL na půl čtvrtou a béčko chtělo začít až v šest. Braškov trval na 17:00. „Je nás málo, ale nějak sestavu zalepíme a v poločase už kluci z áčka nastoupí,“ slíbil Kukelka.

Ještě branky z nedělního mače: pět jich dal zmíněný Gajdošík, čtyři Dostál, po jednom Viduna, Marek, Onu-Nsii a Prošek. Za hosty pálili Svoboda a Havlovec.