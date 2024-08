Lány – Slavoj Kladno 5:0

Šestapadesátiletý Petr Kut se hned v úvodu sezony stal výraznou osobností 7. ligy/I. B třídy, když při personální nouzi vypomohl svým Lánům v bráně proti Slavoji Kladno a řídil výhru 5:0. Hosté nevyužili citelného oslabení domácích a po druhém propadáku se musí zamyslet, jak dál. Zatím mají po dvou zápasech skóre 0:12 a to budí ze spánku jak šéfa klubu Petra Kováře, tak trenéra Radka Neumanna.

Lány přitom byla opravdu citelně oslabené. Přišly o zraněného brankáře Javůrka, střelce Mušálka a nehrál ani lídr týmu Milan Petr. Ale Petr Kut Javůrka zaskočil perfektně, v obraně pomohl Marek Kedroň a v útoku zazářil hattrickem Petr Buršík.

Slavoj navíc měl i trochu smůlu, že při prvním gólu mu rozhodčí poslal dva vysoké hráče ze hřiště, aby si upravili stulpny. Využil toho Chalupa. Následně zbytečně fauloval ve vápně Vašák a Buršík z penalty zahájil svoje představení. Po přestávce ho brzy dokončil dalšími dvěma zásahy a nakonec se s přispěním hostů trefil ještě Paluba.

„Musíme teď mobilizovat všechny, co patří do A týmu a musíme začít bojovat za Slavoj. Nula gólů ze dvou zápasů a dvanáct obdržených mě i trenéra Neumanna budí v noci ze spaní, a každý se nám teď směje. Ale my se nedáme, zabereme a budeme bojovat,“ slibuje předseda Slavoje Petr Kovář.