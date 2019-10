VELKÁ DOBRÁ – ZDICE 1:0

„Splněná povinnost, body jsou doma, ale jinak to nestálo za nic. Přizpůsobili jsme se antifotbalu soupeře a byla to hrozná holomajzna,“ bez velkého nadšení popsal průběh kouč Dobré Vlastimil Hrubý. „Nepamatuju tak neukázněný tým, to jsem ještě nezažil, včetně trenéra i celé lavičky,“ zhodnotil chování hostů Hrubý.

Průběh hodně ovlivnil začátek a dvě neproměněné superšance domácích. Sekanina po úniku nastřelil nohu gólmana a stejně dopadla Hurychova rána po otočce.

Jediná branka utkání byla kuriózní, malá domů proklouzla brankáři pod nohou a dobíhající Mertlík neměl žádný problém se zakončením do prázdné brány (26.). Pár minut před minelou se žíznivý brankář Zdic občerstvil vodou podanou z domácí lavičky, za což Doberáci požadovali propuštění alespoň jedné střely do sítě. A stalo se!

Ve zbytku poločasu měli mírnou převahu hosté, i když bez větších šancí. Po důrazné poločasové domluvě se domácí zvedli, ale nelepí jim to, sám J. Hrubý nevyužil tři šance. Ojedinělá možnost Zdic na vyrovnání skončila v nastaveném čase po rohu a hlavičce těsně nad bránou.

KLECANY – DOKSY 8:1

Klecany nejsou dokeským oblíbeným sokem, tři zápasy s celkovým skóre 2:22 hovoří jasně. Přitom hosté nezačali špatně. Klecany se sice dostaly po zaváhání obou dokeských stoperů do snadného vedení Průchou (10.), ale již za pět minut si Chaloupka po zpracování míče na prsa přehodil obránce a propálil gólmana mezi nohy. Vzápětí po další sólové akci zblízka přestřelil nad padajícím brankářem a V. Mařík také minul odkrytou branku. Po několika kontroverzních rozhodnutích arbitrů brzy vrátila domácím náskok hlavička kanonýra Pfeiffera (22.), po typické křídelní akci. O vítězi definitivně rozhodla čtvrtá branka Klecan těsně před přestávkou (42.).

Druhá půle už byla ze strany hostů křeč, k většině obdržených gólů přispěli svými chybami. Trenérovi Doks Martinu Škvárovi nebylo do řeči. „Po slibném úvodu jsme neodehráli dobrý zápas, zdá se mi, že jsme měli svěšené hlavy už v týdnu, ale tady bychom asi nebodovali ani v případě daleko lepší hry,“ nechtěl svádět prohru na výkon rozhodčích.

Přítomní fanoušci Doks byli rozhodováním známého dua Hlavnička – Kvasnička během vyrovnané první půle hodně rozčarováni, některým výrokům se prý smálo i domácí obecenstvo.

VOTICE – LIBUŠÍN 2:1

Tři góly i tři červené karty viděli diváci ve Voticích. Libušínu se nepovedl první poločas, přitom ho Křemen bleskově poslal do vedení. Po dlouhém míči Abrhama vystihl votickou malou domů a skóroval. Pak ale přišly chvíle domácích, kterým pomohlo k vyrovnání i trochu štěstí. Kramnému se centr smekl z nohy tak šťastně, že zamířil do šibenice. Po chvíli zvládly Votice brejk a Štork otočil na 2:1. Po obrátce byli aktivnější Libušínští, přes dobře postavený obranný val hostů se ale neprobili.

Vyloučení si sudí Jarolímek ponechal do posledních minut, kdy nejdřív vyndal domácího Táboříka a pak po potyčce ještě jeho spoluhráče Štorka a hostujícího Friče (první dostal rovnou červenou, druhý druhou žlutou). „Rozhodčí nás varoval na začátku, že řeči nestrpí. Ale nebylo to žádné harakiri, karty vyplynuly ze hry. My bohužel prohospodařili dobrý začátek a pak už to přes naše zlepšení přes výbornou obranu domácích nešlo,“ litoval Tomáš Abrham.