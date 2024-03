FC 05 Zavidov, Daniel Devera, trenér

1. Příprava se rok od rok moc nemění, tohle je asi všude stejné. Ti co chodí pravidelně, budou připraveni výborně, ti co nechodí, tam to může být problém. Na to že máme dva týmy, představoval bych si větší účast také na zápasech.

2. Odešel nám Holý zpátky do SK Rakovník, s tím jsme však počítali. Ze stejného klubu naopak dorazil Itner a ještě řešíme další hráče, máme ještě pár dnů.

3. Máme vždycky nejvyšší cíle (smích)! Můj kolega z lavičky Lukáš Blecha je přes velkou ztrátu bojovně naladěn a chce soutěž zachránit. Já spíš vidím cíl dlouhodobý, a to je pokračovat v přestavbě mužstva, zabudovávat postupně víc a víc mladých hráčů a udělat to tak, aby je fotbal bavil a aby bavil i naše fanoušky. Když se povede uhrát co nejvíc dobrých výsledků, jedině dobře.

Lány (v modrém) nedaly v posledním zápase sezony šanci Zavidovu a vyhrály 5:0.Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika