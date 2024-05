Smutní byli fotbalisté Doks po sobotním zápase krajského přeboru. Ač se druhému celku tabulky Poříčanům herně minimálně vyrovnali a do půle byli dokonce lepší, smolnými góly doslova darovali soupeři tři body. Nakonec padli 1:4.

Mladý brankář SK Doksy Josef Švarc je oporou týmu, zápas s Poříčany se mu však nepovedl. | Foto: Bohumil Kučera

Doksy měly skvělý úvod. Už po minutě měl tutovku Mertlík, z malého vápna ale brankáře Vymazala nepřekonal. Následovaly další akce domácích a ti se dvakrát po sobě zlobili na rozhodčího Poklopa, že neodpískal penalty za hru rukou. Sudí však viděl zákrok na Mertlíka (11.) a tam už pokutový kop nařídil – Nesládek ho proměnil.

Domácí ale opařila situace po půlhodině hry, kdy oblouček Makovského k údivu všech přeletěl brankáře Švarce a bylo vyrovnáno. Mladý gólman navíc po chvíli uklouzl a nestihl zareagovat na pokus Dudly! Rázem to bylo 1:2.

„Gólmani nás drží celou sezonu, tady se to Pepíkovi bohužel vůbec nepovedlo. Ale moc dobře to ví a já mu rozhodně nadávat nebudu, spíš ho chci podpořit a kluci také. Fotbal přináší i tyhle chvíle a jsme v tom společně,“ zůstal nad věcí trenér Martin Škvára – možná i proto za tímhle divokým srdcem většina hráčů vždycky půjde.

Po přestávce už Doksy soupeře nepřehrávaly, navíc opět dvakrát inkasovaly. Nejdříve se Poříčanům povedla pěkná akce a prostrčení na Makovského, který přehodil Švarce na 1:3.

Poslední gól symbolizoval peška, jakého domácí měli. Dlouhý výkop gólmana Poříčan dával obránce Pešička hlavou Švarcovi, ten si ale mezi už vyběhl na roh vápna a pak už nestihl reagovat – vlastenec jako Brno!

„Tím jsme to zakončili a mě to hrozně štve, protože mě by štvala i remíza z takového zápasu. Kluci hráli výborně, do půle dominovali, lepší byli i po přestávce. Ale byl to prostě černý den, zápas blbec. Pro nás určitě,“ dodal Martin Škvára.

Doksy – Poříčany 1:4 (1:2). Branky: 11. Nesládek (PK) – 31. a 59. Makovský, 40. Dudla, 64. vlastní (Pešička). Rozhodčí: Poklop. Diváků: 150.