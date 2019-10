SLANÝ B – HOSTOUŇ B 1:2

K tradičně vyhecovanému duelu nastoupili domácí s borci širšího kádru áčka a hlavně s hvězdným Galbavým. Hosté kvůli souběhu s čistým béčkem. V první části Slaný výrazně podržel brankář Mareš likvidací třech samostatných úniků, hostouňský Ondrejička naopak skvěle vytáhl trestňák právě Galbavého. Hostouň uspěla až Slaninou (23.), z penalty za nastřelenou ruku. „Nestěžuji si nikdy na rozhodčí, ale tohle byl zářez, arogantní sudí si z nás dělali celý zápas srandu,“ nadzvedlo kouče Slaného Radima Vavrocha. „Jinak byl zápas pěkný, fotbalový, nahoru dolů. Druhou půli jsme hráli jen my, hosté skórovali z ojedinělé akce. Asi by tomu slušela remíza,“ doplnil.

Domácím vadily neodpískané penalty v jejich prospěch, ta na unikajícího Žahoura prý byla jasná, i vyloučení na konci. Po úniku Marouška a srovnání Novotným téměř z brankové čáry (55.) vsítil rozhodující branku střelec Michalec (77.) po pasu Slaniny. „Letos nejtěžší zápas, hráli jsme na brejky a vyhráli s odřenýma ušima. Zachytal nám gólman,“ cenil si výhry trenér Hostouně Miroslav Supáček. Se souhlasem, že remíza by dění odpovídala lépe.



VINAŘICE – VELKÉ PŘÍTOČNO 2:4

Vinařice padly popáté v řadě, tentokrát s přímým konkurentem v rýsujícím se boji o záchranu. V první půli měli domácí směrem z kopce mírnou převahu, ale šance neproměnili a v závěru poločasu sami inkasovali ze standardních situací. Nejprve propadl trestný kop Pavlíčka přes chumel nabíhajících hráčů do branky (40.), vzápětí hlavou zvýšil po rohu osamocený Jícha. Po pauze se domácí dvakrát přiblížili na dostřel, ale za tři minuty opět inkasovali. Nejprve proměnil Matoušek penaltu (53.), odpověděl Šiler. Po nesmyslném vyloučení hostujícího Senka znovu snižoval Šašek (78.), jenže do otevřené obrany rozhodl o první venkovní výhře Přítočna D. Holeček. „Dvě žluté za dvě minuty nechápu, prý zapomněl, že má kartu,“ kroutil hlavou jinak spokojený kouč hostů Petr Fíman. „Výhru jsme už potřebovali, vyšly nám brejky,“ dodal. „Ze tří šancí v první půli jsme bohužel netrefili bránu. Po snížení jsme vždy zapomněli na obranu,“ sdělil vedoucí Vinařic V. Suchý.

UNHOŠŤ – KLOBUKY 4:0

Třetí derby kola bylo výsledkově nejméně zajímavé. Unhošť totiž předvedla, že je ve formě a Klobukům nedala naději. Hosté přijeli oslabeni bez několika opor (hlavně Svobody a Náprstka), přesto začali dobře. Ale brzy jim knot hořící zápalem zhasl Chuck Onu-Nsii. Po čtvrthodině dostal centr od Korpy a napodruhé ho dopravil do sítě. Pak rychlou rozehrávkou překvapil gólmana Maura a zvýšil na 2:0. Při třetí brance rozhodili přihrávkami s Hochem celou obranu Klobuk a Hoch nezadržitelně skóroval.

Hosty pak naštval ještě brankář Janoušek, který vychytal reflexivně čistou tutovku. Po obrátce bylo šancí ještě víc, ale už padl jediný gól, jímž opět Hoch podtrhl účet. „Už delší dobu jsme s výkony spokojeni. Kromě úvodu zápasu jsme byli lepší, i ve druhé půli jsme měli hodně šancí. Soupeř je měl také, mohlo to skončit třeba 12:4,“ usmál se předseda Unhoště Martin Šimáček.

Trenér Klobuk Miroslav Sojka, který k týmu přišel před sezonou a zatím s ním udělal kus práce, uznal, že tentokrát jeho tým tahal za kratší konec. „Bylo to i nešťastnými souhrami okolností. Zasáhly nás nemoci, zranění i pracovní povinnosti, na hřišti jsme byli neplodní. Po šesti dobrých zápasech na nás padla deka,“ uznal trenér, který působil dříve hlavně na severu Čech, ale i ve Zlonicích. Jeho prvotní úkol, zachránit Klobuky, však zatím plní výborně.

DRUŽEC – TATRAN RAKOVNÍK B 1:2

Družec prohrál i posedmé. V prvním poločase hosté po akcích z křídelních prostorů a nedůrazném obsazení střelců získali dvoubrankové vedení. Po pauze se domácí zlepšili, ale trefil se jediný družecký střelec posledních kol Hlusička (76.), který využil chybného vyběhnutí brankáře a zdálky trefil opuštěnou bránu. „Mladá rezerva Tatranu si výhru určitě zasloužila, byla pohyblivější, k dělbě bodů však nakonec moc nechybělo,“ připomněl domácí gólman Miroslav Pelc. Chvilku před koncem se totiž zkušený Křivánek obtočil kolem obránce a ranou pod víko srovnal, sudí však odpískal sporný ofsajd.

LUBNÁ – BRAŠKOV 2:1

O Jánošících z Braškova už řeč byla, takže tentokrát zvolíme pro přirovnání třeba Pacha, hybského zbojníka. i ten bohatým bral a chudým dával. Braškovští se po konci zápasu nešetřili, padala ostrá slova. „Byla na místě a snad atmosféru vyčistila. Žádný med kolem pusy. Všichni viděli, že i v B třídě se musí makat a v každém zápase,“ řekl zklamaný trenér Braškova Dan Míčka po bolavé prohře. Jeho tým silné poráží, ale pak prohraje v Přítočně či Lubné a s pouhými šesti body se krčí skoro u dna tabulky. Kádr je přitom silný!

V Lubné ho do půle podržel dvakrát gólman Kohout a hned po přestávce hezkou akci Štoncnera zakončil Machuta. Vedení ale Braškov neudržel dlouho. Domácí Trejbal byl po centru sám ve vápně a uklidil míč na 1:1. Pak se po rohu trefil přes celou bránu Vorel a hosté už nevyrovnali. Zhuštěnou obranu sice překonal jednou Štoncner, zastavila ho však tyčka.

JEDOMĚLICE – LÁNY 4:1

V divokém úvodu poslal domácí do vedení Drbota po pěkné akci Mrštiny, ale už za minutu využil chybu obrany Balík a vyrovnal. O chvíli později si však opět vyměnili míč Drbota s Mrštinou a Jedo zase vedly. Až pak přestaly zbraně řinčet a domácí přes řadu tvrdých zákroků na obou stranách celkem v klidu drželi náskok do koncovky, kterou rozsekl Radošinský. Nejprve díky chybě gólmana skóroval přímo z rohu, pak po slalomu od půlky hřiště. Tahle paráda skóre uzavřela na 4:1. „Pochválím ale všechny borce, zápas odehráli tak, jak si představujeme,“ chválil trenér Jedo Jan Charvát a poděkoval i zkušenému Martinu Jandovi, že při nedostatku stoperů na tomhle postu skvěle zaskočil. „I díky němu jsem nemusel na plac já, což by byla až nejzazší možnost,“ dodal s úsměvem kouč, který donedávna stopera (nejen) v Jedomělicích hrával.

Aleš MORAVEC