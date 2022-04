Béčko Kladna mělo kliku, že borci áčka nechodí s nosy nahoru, a přestože za sebou měli dopoledne zápas v České Lípě, šli pomoci. Přitom Borák a Kolářský hráli na severu Čech celý zápas! A třetí do party Šnobl ukázal, že góly pořád umí dávat, u Kačáku dal hned dva. Další dva připojil pro změnu zatím nejlepší střelec soutěže Jančí. Domácím citelně scházela střelecká ikona Herejt, i tak ale zůstali věrni tradici, nebetonovali a hráli fotbal. Kladnu se však zápas povedl lépe a vyhrálo 4:1.

„Byl to hezký zápas, v němž už jsme podali mnohem lepší výkon než v úvodních kolech. A také jsme docela proměňovali šance. Ještě budeme lepší, ale tentokrát mužstvo chválím,“ těšilo trenéra Kladna B Tomáše Abrhama.

Speciální pochvalu dostal jeho asistent Jan Švambera. V posledních týdnech na sobě zapracoval a skvěle vypomohl na místě stopera. „Chtěli jsme využít Honzu Pechra, jenže ten musel s áčkem, tak zaskočil Honza. Byl výborný, obranu skvěle dirigoval, výborně vládl vzduchu a ještě rozdával přesné přihrávky. Má dokonce asistenci na čtvrtý gól,“ pochválil Abrham někdejší talent, který hrál i ve Švýcarsku, ale zastavila ho zranění obou kolen.

Doberáci žijí, skvělý Kindl je dovedl k výhře nad Podlesím

Švermováci se zlepšují

Raduje se také Švermov, v mimořádně důležitém zápase přemohl poslední Rudnou 4:0. Hosté na jaře vsadili na mladinký kádr s šestnácti či sedmnáctiletými kluky. Ty diriguje zkušený Samko, jenže ve Švermově se brzy zranil a bez něj hosté neměli šanci. Koníčkem otevřel skóre veterán Polák, po přestávce se konečně chytila hvězda Švermova Šimůnek, který se vrátil do sestavy. „Zkusili jsme mu vybrat nové místo, aby se chytil a povedlo se, na kraji zálohy hrál dobře a protrhl střeleckou smůlu. Mám z toho radost, ale ještě větší z toho, že jsme vzadu udrželi nulu,“ přiznal trenér David Nedvěd.

V obraně měl k dispozici už druhou posilu z Dřetovic, po Duškovi dorazil další velezkušený borec Václav Machek. „Výborně dirigoval obranu, přesně tohle nám chybělo. Už po prvním zápase s Braškovem jsem říkal, že se budeme lepšit a přesně to se děje,“ je rád David Nedvěd.

FOTO: Emoce tryskaly v Libušíně, ten bral po dlouhém oslabení aspoň bod

Přítočenští všudybylové zdrtili Jedomělice

Derby mezi Jedomělicemi a Velkým Přítočnem skončilo výhrou hostů 2:1. Trefil ji pár minut před koncem Petr Popelka, když využil nejistého zákroku brankáře Pospíšila, jemuž vypadl centr z rukou. Ten před týdnem čapl v Zavidově i penaltu, ale teď neměl den a prsty měl už v prvním brance Milana Maňkoše. Na tu ještě domácí, kteří byli po celé utkání aktivnější, odpověděli Mrštinou, ale víc gólů se jim dát nepovedlo a na první jarní výhru marně čekají.

Naopak Přítočno už ve svém druhém zápase zabralo. „Když koukám na tabulku, byl to hodně důležitý zápas. Domácí nás docela tlačili, přece jen byli doma a na svoje malinké hřiště jsou zvyklí víc. Ale naši kluci výborně bránili a třeba po vyrovnání chtěli vyhrát úplně stejně jako domácí. Jejich brankáři dvakrát vypadl míč a je důležité, že oba střelci byli ve správnou chvíli na správném místě,“ chválil hosty trenér Jiří Zeman.

Domácí robert Nedvěd je nešťastný hlavně z toho, v jakém fyzickém stavu je jeho mužstvo, kde devět hráčů je mimo a z toho šest ze základní sestavy. Naposledy vážné zranění míchy vyřadil Sirůčka, jenž zahajoval jaro ve Spartaku Příbram. V Zavidově po ráně loktem do zad se chvíli nemohl ani hýbat. Vypadá to, že mimo hru bude hodně dlouho. "Nevím, jestli jsme někomu něco udělali, každopádě se nám to bortí. Ale nemůžeme se z toho jevit, spíš pořádně máknout. Přítočno jsme určitě mohli porazit, vždyť měli dvě střely na branku. Teď máme týden pauzu, zkusíme se dostat do větší pohody a pozlobit Slaný," plánuje Nedvěd.

Hostující Jiří Zeman ještě vysvětlil, proč nestaví herně šikovného Lukáše Tlustého. „On vůbec netrénoval, pak přišel na přípravný zápas v Rakovníku a já mu řekl svoje. Najednou koukám, on se zase oblékl do civilu a šel za klandr. Pár týdnů se neukázal, pak ano, tak jsme mu před celou kabinou řekl, že takhle to v týmu nejde, určitě ne u mne. Od té doby jsem ho neviděl,“ dodal Jiří Zeman.