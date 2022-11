Ve Mšeci góly nepadaly, Lhota tady remizovala 0:0 a potvrdila, že gólů dává strašlivě málo, ale zase málo inkasuje. Chyběl jí přitom brankář Pejša, ale Armén Keorkian tým podržel hlavně v závěru. To do té doby hodně matní domácí konečně trochu zapnuli a Plch měl dvě čisté šance, při nichž však na Keorkianovi shořel.

Do té doby přitom byla blíž skórování Lhota. Kalovi rozhodčí neuznali kvůli ofsajdu a v další šanci ho vychytal Doubrava. Možnost Jedličky zablokovali obránci. „Do 75. minuty by mi byl bod málo, ale nakonec za něj musíme být šťastní, protože domácí mohli rozhodnout,“ uznal hostující kouč Petr Cais, jemuž na poslední chvíli vypadal marod Vlasatý a střídat musel dobrý Kopačínský.

BRAŠKOV PODRŽEL VOŠMÍK, PAK UDEŘIL

Tak i tak mohl dopadnou mač na Braškově, který ale nakonec porazil v koncovce marný Zavidov 3:0. Dvakrát se trefila někdejší opora Kladna Jan Štoncner. Nicméně domácí ještě víc děkovali brankáři Vošmíkovi, který měl hlavně zásluhu na braškovském triumfu. Šance pochytal už v prvním poločase, který byl jinak vyrovnaný, hlavně ale zazářil v úvodu druhé části, kdy čapl i nájezd dvojice zavidovských borců po chybě stopera.

To byl asi zlomový moment, zvlášť když téměř vzápětí Kodrija potáhl míč a Štoncner ho zpoza vápna poslal do šibenice. Definitivně rozhodnuto bylo po gólu Brodského, jehož našel centrem Repaský, pak se ještě jednou prosadil hlavou Štoncner. „Výsledkově sice jasné, ale byl to hodně složitý zápas. Tenhle soupeř je běhavý, důrazný, umí kombinovat, využít svoje rychlé kraje. Hodně nás podržel Vošmík,“ chválil trenér Braškova Martin Šalamoun.

Foto: Nadupané čelo, sedmička nejlepších týmů přeboru je ve třech bodech!

SLÁVA: KAPITÁN SE TREFIL PO LETECH

Libušín potvrdil formu a doma nedal šanci Roztokům po výsledku 6:1. Dařilo se Křenkovi, který si za aktivitu zasloužil dvě branky, ale největší aplaus patřil kapitánovi a bojovníkovi Milanu Pucholtovi. Ten skóroval po čtyřech letech a ještě dvakrát! „Paradoxně jsme to probírali v týdnu na tréninku, Milan tehdy dával gól Strašecí po mojí přihrávce. Teď mu to vyšlo dokonale a za svoje výkony si to zaslouží. Je to pravý lídr,“ chválil někdejší hokejový brankářský talent (chytal i quebeckou ligu) trenér Jiří Veselý.

Jeho tým vyhrál popáté v řadě a má z téhle série skóre 17:2. Jenže příští protivník, vedoucí Tuchoměřice, je někde jinde. Ten zdolal Švermov 8:0, vyhrál 10x v řadě se skóre 43:3! Jenže my se těšíme na pěkný zápas,“ usmívá se Veselý.

Dodejme, že utkání v Libušíně začalo slavnostní rozlučkou s bývalým předsedou klubu Petrem Bartošem. Hlavně díky němu klub postoupil až do krajského přeboru a v jeho areálu vyrostly krásné kabiny. Bartoš dostal dres a hlavně poděkování za to, co pro Baník udělal.

VYLEPŠILI SI SKÓRE

Jasný byl také duel ve Vraném, kam přijel Tatran Rakovník dost odevzdaně. A když dostal tři rychlé branky, už se spíš snažil, aby nedostal debakl. Nakonec z toho bylo skóre 6:0. „Nebyl to složitý zápas. Možná jsme mohli dát i víc gólů a ještě si trochu vylepšit nevalné skóre, ale sám z hráčské zkušenosti vím, že když vedete o víc gólů, tak už výkonem není takový,“ usmál se kouč Vraného David Cimrman.

HOSTOUNI STAČIL JEDINÝ GÓL

Mnohem dramatičtější bylo utkání v Lubné, která toužila navázat na remízu na Tatranu a předešlou výhru proti Lhotě. Jenže s Hostouní B, která dorazila s čistokrevným mladičkým béčkem (plus veterány Motlíkem a Markem), nakonec padla 0:1. Rozhodl Michal Hlaváček, nejcennější čisté konto kariéry vychytal osmnáctiletý Matěj Chloupek, který vychytal čisté konto už dopoledne za dorost.

„Ale šancí jsme spálili moc a na útočníka musíme podal v zimě inzerát,“ hudral na koncovku svých svěřenců trenér Petr Študent, podle něhož k nervóznímu utkání přispěl i rozhodčí, který jakékoliv dotazy na dané situace trestal kartami. "Ale vydřeli jsme 3 body a to je pro nás důležité do tabulky a na sebevědomí našeho mladého mužstva."

I. B třída – skupina A

13. kolo (11. hrané): Libušín – Roztoky 6:1 (47. a 86. Křenek, 58. a 71. Pucholt, 20. Maroušek, 64. Portužák – 74. Merhaut), Tuchoměřice – Švermov 8:0 (10. a 50. Valášek, 13. Šahini, 44. Sulík, 60. z pen. Jeslínek, 70. Vegricht, 80. Jemelka, 90. Kejmar), Lubná – Hostouň B 0:1 (33. Hlaváček), Vraný – Tn Rakovník 6:0 (13.a 45. Kejval, 9. Kostovčík, 40. Kubík, 54. Novák, 60. Fedrhanc), Mšec – Lhota 0:0, Braškov – Zavidov 3:0 (51. a 69. Štoncner, 66. Brodský), Lány – Hředle 2:3 (6. Putík, 58. Cafourek – 33. z pen. a 67. Bechner, 90. vl. Matějka)