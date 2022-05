Jinak měl zápas všechno, co si lze přát. Šance, výborné zákroky gólmanů, atmosféru v hledišti a perfektní rozhodčí v čele s Čermochem. „Po dlouhé době jsme hráli dobrý fotbal, jen jsme neproměňovali šance. Kdybychom jich dali půlku, tak jsme minimálně bod měli, ale hraje se na góly a Slaný jich dalo víc. Mají hodně kvalitní tým a my bychom měli bodovat hlavně proti slabším mužstvům, kde jsme ale nehráli dobře,“ litoval kouč Lán Jaroslav Cafourek.

Jeho tým skóroval až v závěru díky Mušálkovi a pak se ještě domácí dožadovali pokutového kopu po střetu Řeháka s Petrem. Marně. Spíš mohli litovat dvou zahozených šancí Buršíka i Putíka, hlaviček Reichla, jež mířily těsně mimo a jednoho nastřeleného břevna. „Musím říci, že po delší době měl náš gólman Mareš hodně práce a moc nás podržel,“ děkoval brankáři trenér Slaného Radim Vavroch, podle něhož byly Lány veletěžkou překážkou v cestě za postupem.

Dobrý výkon! Za tři…

Na slánské zaváhání čekali marně hráči druhého SK Kladno B, sami ale měli těžkého soupeře ve Mšeci. Povedl se jim však začátek a během první půlhodiny si vypracovali pohodový třígólový náskok. Dvakrát se trefil kanonýr posledních týdnů Chvojka. „Koncovku jsem mu dřív trochu vyčítal, teď se mu však daří a jsem za něj rád,“ říkal trenér Kladna Tomáš Abrham.

Jeho tým povadl po pauze a Mšec zaslouženě Plochem snížila. Pak mohla dát i na 3:2, ale to už zahodila a místo toho inkasovala čtvrtý gól od Jančího, jenž bojuje o korunu krále střelců a s 23 góly ho těžko někdo překoná. „Za mne ale mohlo padnout branek víc, šance jsme měli. Takže výkon hodnotím jako dobrý, tedy za tři,“ usmál se Tomáš Abrham a bojovně dodal: "Jedeme dám a nezastavujeme!".

Prasklé štychy za to stály

Radost mají Jedomělice, ty v důležitém souboji o záchranu vyhrály 3:1 v krásném areálu Lubné. Moc jim pomohl návrat režiséra hry Bakose do sestavy, a také srdce týmu Robert Nedvěd. Ten kvůli operaci čelisti vůbec hrát neměl, ale láska k meruně je nekonečná. Jen teď trpí víc, protože mu dva štychy praskly… Ale body jsou doma. Hosté nedali obrannou taktikou domácím šanci na jejich smrtící (hlavně Varyšovy) brejky, sami hrozili a pomohla jim gólová hlavička Erby. Po pauze Bakos vysunul Mrštinu a ten zvýšil, pak trefil Drbota po narážečce se Zahradníkem šibenici. Až za stavu 0:3 Varyš záhadnou střelou snížil, ale další šance už Lubná nedala a před pěknou návštěvou odešla poražena. „Strašně nám pomohl Petr Bakos a také neustálý optimismus trenéra Martina Jandy. Jsme v těžké situaci a on nás pořád dostává nahoru. I díky tomu jsme zpátky ve hře,“ těší Roberta Nedvěda.

Braškov postavil soka na nohy sám

Divácky atraktivní zápas s osmi góly se hrál na Braškově, kde hostoval Zavidov. Mohl zde prohrát stejně jako loni, ovšem ze složité situace za stavu 4:2 a v deseti (po vyloučení Vitnera) mu sami domácí pomohli na nohy. A hosté nakonec srovnali na 4:4. „Víme, co Zavidov umí a jaké je to kvalitní mužstvo, takže bych bod na začátku bral. Ale při tom vývoji je to to ztráta,“ mrzelo trenéra Braškova Dana Míčku.

Jeho týmu se dařily standardky, dal z nich všechny góly. Dvakrát se trefil Stibor, jednou v úvodu Štoncner a jednou těsně před pauzou i Nejedlý. U hostů zářila nejvíc jejich zimní posila z Tatranu Kučera, ten dal hattrick včetně jedné penalty. Ta byla na Korčáka, další důležitou postavu zápasu. Dal první gól, pak zařídil penaltu a byl i u zmíněného rozhodujícího momentu za stavu 4:2. Obral chybující stopery Podraného s Šimáčkem a mistrně vyřešil i finále, když si míč sekl a posunul Kučerovi. Toho pak po průniku po brankové čáře našel ještě Devera ml. a bylo vymalováno.

„My bod bereme. Měli jsme dobrý začátek, ale domácí hráli hlavně na zemi velmi dobře a trápili nás ze standardek, přitom na ty jsme se připravovali,“ mrzelo trochu Daniela Deveru, trenéra Zavidova.

Čistý hattrick i smutek Přítočna

Veselo bylo zase v Hostouni, kde béčko mělo po těžkém duelu s Braškovem přece jen lehčího soka, poslední Rudnou. Ta nekladla velký odpor a od začátku bylo otázkou jen KOLIK? Nakonec 9:0 a na zápas určitě jen tak nezapomenou mladíci Theodor Matějíček a Petr Študent. Matějíček stihl na 41 minut čistý hattrick, který nedělila žádná jiná branka ani poločasová pauza. Trenérův syn Študent zase třemi góly ukázal kvalitu po přestávce, kdy už hosté postupně vadli.

Smutek panuje ve Velkém Přítočně. Po senzační výhře na půdě Lán padlo mužstvo doma se Švermově a o víkendu nemělo nárok na půdě ve formě hrajícího Loděnic. Padlo 0:6, když řádilo duo veteránů Herejt – Křížek.