Lépe než ve Švermově zahrál Braškov a porazil kvalitní Loděnici 4:1. Úvod ale patřil hostům a zkušený Herejt je dorážkou poslal do vedení. Domácím pomohl vlastenec hostů po rohu Stibora. Před přestávkou pak zaúřadoval navrátilec do sestavy Brodský, který se otočil kolem beka a levačkou šoupl mičudu k tyči.

Loděnice ještě v úvodu druhé půle zlobila, ale zlomil ji gól zkušeného Korpy. Poté přidal ještě jeden zásah novic Stibor, který se tak po příchodu z Brandýska zapsal více než perfektně. „Až na ten začátek jsme hráli slušně, hodně nám pomohl klid Pepů Zlaty a Brodského. Pro nás jsou to cenné body, pomohly nám i další výsledky,“ těšilo jednoho z dvojice trenérů Braškova Dana Míčku, který šetřil lehce zraněného Kodriu i nově získaného Podraného, který se po příchodu ze Švermova rozehraje v béčku, protože dlouho netrénoval.

Slánský Slaný netrestal, to Danda se do Přítočna obul

I přes velkou zimu dorazilo v sobotu do Velkého Přítočna dvě stovky diváků, jenže domácí ve svém prvním jarní vystoupení tvrdě narazili a po čtvrt hodině prohrávali se Slaným B 0:3. Přitom už v první minutě měli tutovku, Slánský šel sám na bránu, ale Mareš vsedě jeho nepovedený pokus čapl a z brejku se trefil hrdina zápasu Lukáš Danda. Ten totiž během chvíle zkompletoval hattrick a v podstatě tak rozhodl zápas. „Nicméně mu to ulehčil brankář (Smrkovský), hlavně jeden oblouček byl laciný,“ konstatoval trenér Slaného Radim Vavroch.

Nový trenér Velkého Přítočna Jiří Zeman byl na rozdíl od Vavrocha pochopitelně hodně zklamán, na premiéru se těšil. „Kluci chtěli s mnohem mladšími hráči hostů běhat, to nebylo dobře. Mám tam šest sedm hráčů nad pětatřicet let, což je na B třídu asi moc, ale musíme bojovat a hrát chytřeji jako jsme předváděli po přestávce,“ myslí si dlouholetý kouč mládeže hlavně z Kročehlav.

Ten už ani trénovat nechtěl. „Přemluvil mě Milan Maňkoš, dělali jsme spolu fotbal na Kablovce. Člověk tomu sportu věnoval celý život, tak jsem do toho šel. Vím, že to bude těžké, už proto, že papír s osmnácti jmény hráčů, který mi ukazovali na začátku, byl i s borci béčka. Ale slušně jsme trénovali, tak se snad zlepšíme. Slaný bylo prostě lepší,“ uznal Jiří Zeman.

Radim Vavroch doplnil, že body z pro Slaný ne moc oblíbeného hřiště bere. „Ztratilo tady i Kladno. My sice nepodali žádný zvláštní výkon, ale začátek nám vyšel,“ dodal kouč nového lídra tabulky, protože Hostouň měla volno.

Cimrman napravil chybu a lapil penaltu

První jarní body má Kladno B, ale po porážce v Lánech to ani doma v Unhošti proti Švermovu nebylo ještě ono. Už bez maličkého rychlíka Krpálka, který se vrátil do Berouna, aby měl větší šanci hrát divizi, šli domácí do dvougólového vedení zásluhou vlastence Steinbacha a pak Chvojky. Ale před pauzou nachytal Vaněk z trestňáku brankáře Cimrmana a Švermov, jemuž scházel minule střídaný Šimůnek, ožil.

Nesrazily ho ani další dva zásahy Jančího (druhý byl z doražené penalty) a za stavu 4:1 nejdřív snížil Erakovič a po chvíli fauloval Pospíšil – penalta! Tu však Vaňkovi čapl Cimrman, napravil tak chybu z první půle a Kladno ještě vylepšilo stav na 5:2 Dostálem. „Tři body máme, ale musíme přidat. Nelíbí se nám hra obranné formace, bylo tam moc okének. Celkově si myslím, že musíme hrát lépe,“ prohlásil trenér Kladna B Tomáš Abrham.

Jasné prohry Jedo a velvarského béčka

Jedomělice to měly v Zavidově moc těžké a po zásluze prohrály 0:4. Domácím se vrátili do sestavy bombeři Korčák se Ždánským, oba dali po gólu a trefily se i další dva borci, na které Zavidov v koncovce bude spoléhat – tedy ještě nedávno divizní Kučera z Tatranu a Neveďal.

Ve skupině B vybouchly Velvary B na hřišti posledního Velkého Borku, jenž měl pouhých šest bodů. Hostům kvůli nemoci nemohly dorazit některé posily z áčka, ale jiné naskočily, a tak je prohra 0:2 nečekaná. Nicméně hosté brzy (34.) přišli o hlavního držáka obrany Milana Vošmeru, jenž dostal červenou kartu. V té chvíli už to bylo 2:0.