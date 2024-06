Zcela výjimečně zařadíme do rubriky Osobnost Deník dva fotbalisty. Miroslav…

Ještě jedna postava zápasu zaslouží pár vět. Srdcař Karel Kukelka po 23 letech končí na pozici vedoucího týmu Hostouně a bude pokračovat u mládeže, kde má syna.

Zmíněný Jakub Hanuščík po zápase s úsměvem a s dcerkou v náručí uvedl, že postup Dobrovízáci berou!

Branky: 19. a 31. Kokhan, 39. Paulizzi, 52. De Siqueira – 1. a 35. Racocha, 20. Trnka, 61. Fábry, 73. Hlůže (PK), 89. Faigl. Rozhodčí: Brýl. Diváků: 66.

MOMENTKY / Sokol Hostouň B - Sokol Dobrovíz 4:6, I.B. tř. sk. A, 16. 6. 2024 | Video: Bohumil Kučera

Velká Dobrá - Libčice 2:4 (2:4)

Hosté uhájili druhou příčku v tabulce, když dokonale zaskočili čtyřmi góly domácí na jejich trávníku, kde byli dosud skoro bezchybní. Až pak se Dobrá zvedla, po snížení Stříškou a Kolmistrem to bylo po půlhodině hry už jen 2:4. Pak už se obrany zatáhly a góly padat přestaly. Libčickým hrdinou zápasu byl Lukáš Paluka, autor hattricku.

Branky: 22. Stříška, 33. Kolmistr – 10., 14. a 26. Paluka, 20. Tenkl. Rozhodčí: Stuchlík. ČK: 91. Přibyl (VD). Diváků: 120.

Lány – Švermov 3:3 (2:1)

Švermov zaslouží spolu se Zavidovem pochvalu, jak přistoupil k jaru, i když tým věděl téměř od začátku, že záchrana se mu nepovede. Trenér David Müller si připravil mančaft na další sezonu a výsledek z Lán ukazuje, že jde dobrou cestou. Domácí byli jasným favoritem, útočili na medaili a chtěli ji. Vedli už 3:1, navíc dvacet minut před koncem poslali na hřiště dva elitní zkušené borce Mušálka a Petra. Jenže naopak udeřil Švermov! Devatenáctiletý Ondra Frühauf ukázal, že ne náhodou o něj stáli i v dorostu Kladna a dvěma trefami vykouzlil Baníku aspoň bod.

Branky: 33. Chalupa, 44. M. Kedroň, 54. Rus – 10. Starý, 70. a 87. Frühauf. Rozhodčí: Žídek. Diváků: 140.

Libušín – Vraný 1:5 (0:2)

Na jaře velmi často bodující Libušín zhasl jako svíčka pod vichrem akcí Vraného, které rychle zapomnělo na domácí debakl v dohrávce se Strašecím. Skóre otevřel veterán Volf, pak udeřila velká předsezonní posila Sirůček a vše dokonali Kolařík s Růžičkou. Až pak potěšili svoje fanoušky i domácí Křenkem.

Vraný zahrálo přes některé zbytečné ztráty opět velmi dobrou sezonu, přitom konec soutěže tým musel dohrát bez jasně nejlepšího střelce Kubíka. Libušín je rád jen za záchranu.

Branky: 78. Křenek - 24. Volf, 27. a 55. Sirůček, 64. Kolařík, 74. Růžička. Rozhodčí: Brožek. Diváků: 80.

Mšec/Nové Strašecí – Lhota 6:1 (3:1)

Hosté sice díky Chvojkovi ve Strašecí vedli, ale byla to jejich labutí píseň. Dvaačtyřicetiletý Lukáš Mrázek otočil skóre sám dvěma góly, pak se trefil další zkušený Bačo a mazáci pokračovali v produkci i po změně stran, to se prosadili Kučera, omilostněný Ducár a trenér Jan Mrázek. Tým tak získal bronzovou medaili.

Lhota sice sestupuje, ale do budoucna má proti Strašecí výhodu, kádr má podstatně mladší – pokud ho udrží.

Branky: 26. a 35. L. Mrázek, 41. Bačo, 55. P. Kučera, 63. Ducár, 78. J. Mrázek - 18. Chvojka. Rozhodčí: Bekešský. Diváků: 150.

Zavidov – Hředle 1:0 (0:0)

Duel sestupujících celků z Rakovnicka vyzněl pro domácí, kteří na rozdíl od hostů aspoň jednu svou šanci proměnili zásluhou Kapouna. Hředle přitom do Zavidova přijely tentokrát ve slušné sestavě i se střelcem Bechnerem, ale ani on se neprosadil. Co je úžasné, je návštěva – na utkání dorazilo 250 diváků, ač se týmy se soutěží loučily a v příštím ročníku na sebe narazí pouze v okresním přeboru.

Branka: 55. Kapoun. Rozhodčí: Nový. Diváků: 250.

Předehráno: Braškov – Slavoj 7:2.