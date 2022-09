Na Švermov stačil jeden centr

Švermovu se dál nevede, ani po zápase s Lány nemá ani bod. Prohra 0:1 je navíc dost zbytečná, protože Baník podal dobrý výkon a měl dost šancí jak zápas rozhodnout. Nicméně právě koncovka mužstvo sráží, vždyť dalo zatím jedinou branku a ještě z penalty. Nakonec rozhodla standardka Milana Petra, kterou brankář Kolumbič nestihl zpacifikovat a plácl si ji do brány. „Přiznám se že to byl centr, oni si ho tam vrazili. Takže trochu štěstí, protože zápas byl vyrovnaný, Švermov má dobrý tým,“ říkal spokojený střelec.

„Kromě koncovky těžko mohu klukům něco vytknout. Hodně bojovali, herně to také nebylo špatné. Momentálně však bojujeme s tím, jak protrhnout střeleckou smůlu,“ mrzí trenéra Švermova Davida Nedvěda.

Třeba uzdravený Végh šel po deseti minutách sám na bránu, ale neuspěl. Ve druhé půli zase Erakovič trefil po vysunutí od El-Mokhtaryho jen tyčku. A tak odvezly Lány všechny tři body.

Švermov navíc přijde o Laca Nachtigala, který chce odejít na Stochov, zkušený Václav Machek zase zamířil do Stehelčevsi. „Venca je dobrá duše do kabiny, ale chtěl ještě hrát celé zápasy a u nás to na to nevypadalo. Podobně Laco a my nikomu nechceme bránit. Budou hrát dorostenci a pár zkušených ještě máme. Uvidíme, hlavně musíme dávat góly,“ má jasno David Nedvěd.

To Lány slaví vůbec první výhru 1:0 za dobu, co tam Milan Petr působí. „Což je fajn, stejně jako náš bodový zisk, i když prohra doma s Hostouní mrzí. Ale už nastoupili Míra Slezák i Michal Reichl, dohromady se dává Jirka Matějka. Konečně bychom měli být komplet, snad jsem to nezakřikl,“ usmál se tahoun Lán.

Podobně mizerně je na tom Lhota, která zvorala závěr zápasu s oslabenými Roztoky (nehráli Číhař ani Čermák) a místo výhry 1:0 nebrala ani remízu, protože inkasovala ještě v 90. minutě na 1:2. Přitom začala dobře a mladší z rodu Štoncnerů ji brzy poslal do vedení. Jenže další šance už v síti dobře chytajícího Hůly neskončily. Prověřil ho ale spíš jen Kala, jehož dělovku Hůla vythl fantasticky. Při další střelách Lhotečáci netrefovali zařízení.

Postupem doby se mělnil i jejich tlak, v obraně to však dlouho vypadalo, že je hosté ničím nepřekvapí. Ale stalo se. V 85. minutě se přímo z rohu prosadil zkušený Čermák, který přišel na hřiště jen chvilku předtím. Lhota pak až moc otevřela hledí a v touze za znovuzískáním náskoku udělala chybu při vlastním autu a Merhaut po rychlé akci trefil Roztokům další tři body – hodně zlaté. „Byl to zápas blbec, který máte vyhrát 4:0 a nakonec nemáte nic. V zakončení jsme byli darební, vůbec jsme netrefovali bránu. A to ještě ten zbabraný konec,“ kroutil hlavou trenér Lhoty Petr Cais, který je ale rád, jak si vedou v sestavě místní dorostenci. Zároveň ovšem vyhlíží uzdravení útočníka Matyáše Kudely, jenž by v koncovce mohl hodně pomoci.

Už pouze do Zavidova pojedou dál fotbalisté Vraného v této sezoně. Lubná je skoro 50 kilometrů a ještě ke všemu byla hlavně zpáteční cesta krušná. Veselo bylo naopak na Rakovnicku, protože domácí veterán Pokorný zachránil remízu 2:2 až v poslední minutě.

Jak měli Lubenští smůlu v Roztokách, tentokrát s nimi hrálo štěstíčko. V první půli ale ne, protože na Šikův brzký zásah hlavou odpověděl vyrovnáním Nerad, přestože lepší byli domácí bojovníci. „Náš výkon do poločasu pro mě byl obrovským zklamáním. Přestože jsem hráče upozorňoval, že zejména tady to bude hodně o bojovnosti a nasazení, tak předváděli pěší fotbal a vyslechnou si ode mne velkou kritiku i na úterním tréninku. Dokonce mě to vzbudilo ze spaní,“ hromoval naštvaný trenér Vraného David Cimrman.

Jeho tým se po přestávce zlepšil, Havlovec ho dokonce poslal do vedení, ale konec vyšel opět lubenské partě. Měla kus kliky, protože v 90. minutě po chybě střídajícího Pokorného utekl Havlovec a mohl uzavřít na 1:3. Jenže domácí podržel brankář Dunaj, v dorážce Havlovec trefil spojnici a z protiakce právě předešlý hříšník Pokorný po centr Varyše hlavou vyrovnal. „Měli jsme štěstí, ale i proto, že kluci bojovali do poslední chvíle. Zápas jsme mohli rozhodnout do půlhodiny, tam jsme měli tři velké šance, naopak později už jsem moc nedoufal,“ přiznal trenér Lubné Milan Polák.

„Ten konec, to se stát může, ve fotbale se to děje pořád. Spíš mne opravdu štve přístup hráčů. Asi viděli, že Tuchoměřice, které minule porazili, vyhrály 9:1 se Mšecí a vydedukovali, že už nás neporazí nikdo. Ale je to obráceně - bez nasazení neporazíme nikoho,“ měl jasno David Cimrman.

Béčko Hostouně nečekaně padlo doma s Hředlemi, které zahájily sezonu skvěle a připsaly si po výhře 2:1 už sedm bodů. Většinu zápasu hráli hosté bez míče, ale podobně jako třeba Slovácko se Slavií měli z brejků víc čistých šancí a dali i víc branek. Přitom trenér Jan Sklenář řešil vážné problémy v sestavě, jenže gólmana Bečiroviče nahradil skvěle veterán Malinovský a Sláma v obraně skvěle zaskočil za Minaříka.

V první půli zahodili domácí tři šance a místo toho se prosadili hostující Čuda se Sedláčkem. Hředle byly na vrcholu blaha a to ještě měly další možnosti. Ale Hostouň ještě zapnula, s posilami z áčka Contrerasem, Mentbergerem či Kubáněm tlačila soka, ale Bříza dosáhl jen na snížení.

„Pro domácí je to asi velké zklamání, měli velké držení míče, nicméně gólovky byly především na našich kopačkách. Trefili jsme dvakrát tyč, několikrát domácí podržel brankář. Domácí se dostávali spíše ke střelám ze střední vzdálenosti, které výborně likvidoval Malinovský,“ chválil hostující tým jeho kuč Jan Sklenář a teď chce body bezpodmínečně doma potvrdit se Švermovem.

Podle domácího lodivoda Petra Študenta hrál soupeř chytře a zkušeně. „Nikam se nehnali a čekali na naše chyby, po kterých podnikali rychlé protiútoky, ve kterých byli hodně nebezpeční. Po přestávce jsme ně vletěli, takže se skoro k ničemu nedostali, ale jen jsme snížili. Klukům jsem řekl, ať nevěší hlavy, právě takové zápasy nás posunou dopředu, získáme v nich potřebné zkušenosti, které nám chybí. Klukům děkujiza přístup a bojovnost, zejména v druhém poločase,“ hodnotil Petr Študent.

I. B třída – skupina A

5. kolo: Lhota – Roztoky 1:2 (3. Štoncner – 85. Čermák, 90. Merhaut), Tn Rakovník – Zavidov nehráno, Hostouň B – Hředle 1:2 (75. Bříza – 27. Čuda, 45. Sedláček), Švermov – Lány 0:1 (52. Petr), Libušín – Braškov 1:1 (45. Maroušek – 38. Urban), Tuchoměřice – Mšec 9:1 (11., 40. a 61. Šahini, 16. a 20. Vegricht, 30. a 47. Sulík, 27. Stehno, 80. Kejmar – 65. Skoupý), Lubná – Vraný 2:2 (12. Šika, 90+1. Pokorný – 41. Nerad, 69. Havlovec).