„Dobře jsme zvolili taktiku, bránili v pevném bloku a okamžitě po zisku míč šel míč dopředu do křídla. Domácí se do nás nemohli dostat a pro kluky je výsledek odměnou za to, jak neuvěřitelně dřou a makají při tréninkách. Moc je chválím,“ prohlásil kouč Jiří Veselý, který zatím pomáhat na hřišti kvůli zranění nemůže.

Braškov sehrál loni se Švermovem divácky atraktivní zápas s deseti góly (5:5). Teď fotbal spíš poplakával. Na domácích bylo až moc vidět, že jim odpadla poslední příprava i první mistrák, hosté také nejsou v pohodě a trápí se hlavně v útočné činnosti. V úvodu to ukázal Kotouček, který šance nezakončil. El-Mokhtaryho zase zatím sráží ne právě ideální zdravotní stav. Místo toho na druhé straně skórovala hlavní ofenzivní star Braškov Brodský a po obrátce využil chyby brankáře Truhláře další hvězdný borec Kodrija.

Naopak ještě na jaře švermovský Vošmík chytal bezchybně a čisté konto uhájil. „Výkon to sice nebyl nic moc, ale bereme body, to je nyní důležité. Kluci měli prostě dlouhou herní pauzu, což muselo být znát. Ono si ale brzy sedne,“ je přesvědčen jeden z koučů Braškova Dan Míčka.

Švermovský David Nedvěd nebyl nadšený, tým padl už podruhé, přitom by rád začátek soutěže chytil. „Budeme muset zabrat doma s Lány, které se nám na jaře povedlo porazit. Každopádně to bude chtít víc síly hlavně v útoku, kde se zatím hledáme. Dali jsme jediný gól a ještě z penalty, to musíme zlepšit,“ je mu jasné.

Chybět bude už obránce Kopecký, který cestuje za prací do Spojených států. „Naštěstí máme šikovné dorostence, nějak ho nahradíme. Dorost nám vůbec dělá radost, starší i mladší tým spojený s Hostouní jasně vyhrály v Sedlčanech,“ přidal Nedvěd aspoň nějaká pozitiva.

Lánům dvě rány Bejbla nestačily, Hostouň s Pavelcem na střídačce otočila

Vraný se vrátilo do B třídy vítězně, v souboji nováčků zvládlo hodně náročný duel s Tuchoměřicemi 4:3. Rozhodl pořez Filip Hansl pět minut před koncem.

Platilo pořekadlo o prvním vyhrání, protože výborní hosté povzbuzení spoustou svých fanoušků skórovali už po pár vteřinách a celý první poločas jejich orchestr psal lepší notový zápis. Svoji ódu na radost ale zazpíval také zkušený Libor Volf. Dvakrát parádně vypálil a udržel vranskou zábavovou kapelu ve hře – 2:3. „Absolutně jsme se nevyrovnali s důrazem v osobních soubojích a byli zaskočeni. Naštěstí to trefoval aspoň Libor,“ ulevil si trenér David Cimrman.

Ten stanovil pro druhou půli jinou taktiku. Obra Hansla vyslal na hrot a hru kázal zjednodušit a přidat na tvrdosti a síle.

Povedlo se a zábavová kapela najednou předváděla poctivý bigbít. Měla i kus štěstí, že hosté při pár šancích mířili vedle, nebo je vyčapal výtečný Izera. Na druhé straně se povedlo Novákovi vyrovnat a v závěru právě Hansl rozhodl, protože soupeř v koncovce svou šanci zahodil. „Poločasy byly jako nebe a dudy, v tom druhém už kluci hráli dobře. Jsem rád, že jsme to nakonec zvládli a troufnu si říci, že pro mužstvo je to cennější, než kdyby vyhrálo 4:0 v suchém triku,“ těšilo Davida Cimrmana, ale uznal i kvalitu soupeře. „Pár hráčů mají opravdu rozdílových a budou zřejmě patřit do horních pater tabulky.“

Chybí ještě Lhota, která si na horké půdě Zavidova vedla slušně jen do poločasu, kdy domácí skórovali jen jednou. V nástupu do druhého dějství však přidali rychle po sobě další dvě trefy a potvrdili nakonec pozici jasného favorita výhrou 5:0.

4. kolo (2. hrané): Roztoky – Lubná 3:2 (13. Číhař, 14. Hruška, 56. Ben Hadj Abdellatif – 30. Rek, 37. Dunaj), Vraný – Tuchoměřice 4:3 (32. a 45+1. Volf, 67. Novák, 84. Hansl – 1. a 42. Valášek, 27. Sulík), Mšec – Libušín 0:5 (25. a 27. Obradovič, 6. Křenek, 46. Volf, 85. Bučko), Braškov – Švermov 2:0 (23. Brodský, 70. Kodria), Lány – Hostouň B 2:3 (5. a 54. Bejbl – 21. Novák, 57. Bříza, 78. Hlavsa), Hředle – Tn Rakovník 9:1 (36., 57., 81. a 89. Bechner, 11. a 21. A. Vitner, 34. T. Vitner, 68. Sláma, 87. Sedláček – 22. Alexij), Zavidov – Lhota 5:0 (29. Vitner, 51. Neveďal, 53. Kučera, 70. vl. Kala, 87. Hanych)