BRAŠKOV - RUDNÁ 4:2

„Vůbec to nebylo lehké, jsem rád, že jsme potvrdili výhru z Kladna. Takové vybojované, upocené vítězství,“ oddechl si domácí trenér Dan Míčka. Hosté získali náskok z dorážky zblízka (17.), ale po rohovém kopu si Rudná vstřelila vlastňák (34.) a před půlí otočil stav Štoncner krásnou střelou do šibenice z TK, po faulu na Jaroše. Radost z branky zkalila vážnost Jarošova zranění, se zlomenou klíční kostí bude domácím chybět do konce podzimu. Po přestávce byla Rudná dlouho lepší, ale bez brankového vyjádření. Na 3:1 zvýšil střelou na bližší tyč Machuta (76.) a definitivně rozhodl Kacafírek tečovanou střelou zdálky (81.). Hosté pouze korigovali v závěru.

JEDOMĚLICE - KLOBUKY 3:0

Po úspěchu v derby a druhé výhře v řadě poskočily Jedomělice na šestou příčku. Vše však mohlo být jinak. V úvodu patřil trávník hostům, Svoboda po úniku pouze trefil tyčku a J. Vébrovi dokonce chytil brankář Rouček penaltu (28.). Naopak domácí Milfait využil krátké malé domů Kubelky na vybíhajícího brankáře a přehodil jej (37.). „Je to špatný, neproměnění tutovek a hrubka vzadu nás stály body,“ nebylo po zápase moc do řeči kouči Klobuk Miroslavu Sojkovi.

Po pauze se domácí pod dojmem náskoku zatáhli, Klobuky si vypracovaly jen jednu šanci, ale Jedo znovu podržel brankář Rouček. Po vyloučení klobuckého Náprstka navýšil náskok kapitán Nedvěd z pětky za faul brankáře na Mrštinu (69.) a v závěru Drbota, dravým průnikem a střelou podél gólmana (85.). „Utkání dvou rozdílných poločasů. V tom prvním byli hosté lepší, kdyby vedli, těžko by se nám zápas otáčel,“ přiznal tentokrát hrající trenér Jedo Jan Charvát.

LUBNÁ - VELKÉ PŘÍTOČNO 1:4

Přítočno sice nechalo domácí hvězdičku Varyše odpovědět na první zásah Popelky, ale v poslední minutě úvodní části stále výborně hrající Kuba vstřelil další gól hostů. Těm navíc zastřílel i Petr Slánský a jeho dvě rány po obrátce konečně dostaly pod okap přítočenského areálu trochu fotbalové radosti. Je o co bojovat!

LÁNY - SLANÝ B 1:4

Hosté nadále vedou tabulku, na půdě outsidera s pouhými třemi body nepřipustili žádné drama. Už v půli to bylo 0:3 hlavně díky slepeným brankám Lukáše Dandy a trefě peška. Po obrátce sice Lány Mušálkem korigovaly, ale poslední slovo měl v závěru střetnutí střídající Hrůnek.

Aleš MORAVEC