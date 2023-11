Malinko snadnější to měl mít Švermov, který hrál doma. Jenže bez nemocného útočníka Olivera Vaňka se mu nevedlo v ofenzivě a padl 0:1. A to ještě mladý brankář Štěpán Štochl byl hrdinou utkání protože lánským střelcům chytil minimálně pět jasných gólových šancí a za stavu 0:1 dokonce lapil parádně pokutový kop Palubovi!

„Chytal vážně skvěle a držel naději, že nějaký bodík urveme. Bohužel v první půli jsme se prakticky hlavně bránili a nebezpeční jsme byli trochu až po obrátce, kdy šel Vaněk hrát, i když měl antibiotika. Bohužel, další útočníky máme zraněné a Kotouček už nechodí,“ vysvětlil kouč Baníku David Nedvěd, jehož tým nyní čeká výjezd na půdu bodově ještě horšího Zavidova. „Kdybychom Lány porazili, vypravil bych autobus, takhle ale musíme vyrazit auty,“ vyhlásil.

Hosté nakonec nejtěsnější výhru urvali. Těsně před půlí se rohový kop dostal k Milanu Petrovi a ten ho hlavou lízl do sítě, přestože Nedvěd se domníval, že gól byl polovlastní od Steinbacha. „Kdepak, dal jsem ho já, i když se to tam pak divně odrazilo od tyče. Na každý pád jejich gólman tam předváděl pěkné věci a my jsme se v koncovce předháněli, co nedáme. Ale vzadu to kluci uhlídali pěkně a jsme rádi za cenné tři body. Zápas byl sice na těžkém terénu, ale podle mne byl dobrý, kvalitní a férový,“ mínil Petr.

Pod dohledem rozhodcovské kamery obrala Lhota dalšího favorita, Mšec

Jeho tým hostí na závěr soupeře nejtěžšího, první Dobrovíz. A chtěl by ji potrápit, doma umí. „Vím, že jsou jinde, ale doma je zkusíme udělat. A potěšit fanoušky, kteří nám za páté místo slíbili pár míčů,“ hlásí Milan Petr. A smál se, že se nejedná o míče jako miliony, ale o míče zápasové. I ty stojí přes dva tisíce, žádná láce. „Máme skvělé fanoušky a takhle se podle mne dělá správně fotbal na vesnici,“ dodal s úsměvem Milan Petr.

Zaparkovaný autobus odbrzdil revizor Kubík

Libušín přijel do Vraného s jasnou taktikou. Zaparkoval autobus před gólmanem Poráčaninem a hlídal, aby mu neproklouzla ani myš. Dlouho se to dařilo a dokonce v závěru půle měl dvě velké šance hostující Křenek, jenž trefil tyčku a pak těsně minul centr Felise. „Věděl jsem, že když přijede s Libušínem Jirka Veselý, budou hrát tohle a že to bude těžké. Potvrdilo se to, protože musíte obehrávat a na to je třeba lepší hřiště než bylo a také víc klidu a trpělivosti,“ říkal trenér Vraného David Cimrman.

Jeho tým se tak do druhé části zklidnil a na svou šanci si počkal. Pak využil chyby hostů na půlce a bleskový brejk zakončil elitní střelec Kubík. Myš tedy Libušínu neproklouzla, ale tryskomyš ano, Kubík je totiž mimořádně rychlý.

Slavoj ztratil další bitvu o Kožovku, zato hvězda Braškova tentokrát zářila

Libušín litoval dalších promarněných šancí Křenka. Zejména za stavu 0:0 měl obrovskou, ale vychytal ho mladý Pražák. „Tam nás tedy hodně podržel, musím ho za to pochválit,“ pokyvoval David Cimrman.

Křenek mohl dát i další góly, ale přáno mu tentokrát nebylo, naopak Vraný po dalším výpadu Kubíka dalo ještě jeden gól. Tentokrát sice brankář Poráčanin zasáhl, ale dorážku obstaral mladý Růžička, jehož střídání hru Vraných koní oživilo.

„Je to škoda, protože jsme sice byli většinou pod tlakem domácích, ale to byla naše taktika. Velkých šancí jsme měli víc my, jenže jsme je neproměnili a tak bohužel nemáme nic,“ litoval libušínský Josef Fujdiar, jehož tým čeká na závěr podzimu speciální utkání proti Slavoji Kladno, kde hraje několik bývalých borců Libušína. Hrát se bude v sobotu, ale až od 18 hodin pod umělým osvětlením.