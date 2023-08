Nemusela to být taková blamáž, kdyby kluci nedarovali domácím už do půle dva úplně laciné góly po špatných malých domů. Po přestávce zkusili trenéři přeskupit řady na tři útočníky, jenže přišel hned třetí gól a bylo zle. Jedinou čestnou branku hostů obstaral jeden z debutujících borců Marek Truhlář ranou z dálky.

„Bohužel to byl pro kluky moc krutý křest mezi chlapy. Kupili chybu za chybou a na hřišti existovali jen domácí. Budeme muset hodně přidat,“ je jasné trenéru Radku Dudovi, jehož tým nyní čeká Podlesí. To sice s Rakovníkem prohrálo, ale sestavu má kvalitní.

Jinočany – SK Kladno B 7:1 (2:0). Branky: 12. a 39. Sedláček, 55., 69. a 74. T. Volek, 62. Pelikán (PK), 79. Cháb - 73. Truhlář. Rozhodčí: Písařík. Diváků: 110.

Krutá prohra na úvod. Hvězdné komando Milína položilo Doksy až v koncovce

Slaný – zdá se – jde do sezony přece jen na pevnějších nohách. Sice ztratilo oba Dandy (jdou do Vraného), Vašák zamířil do Kosoře, Hrobník do Dubče a tahoun Volek se zranil, ale kolem pár zkušených borců (Mareš, Vimr, v zápase i Pudil) se dá postavit slušné mužstvo. „Nasadili jsme i dva hodně mladé kluky, sedmnáctileté Németha a pak i Kejkrta, a musím je oba pochválit, zvládli to moc dobře,“ nebyl po prohře 0:3 naštvaný trenér Slaného Radim Vavroch.

Výsledek podle něj úplně neodpovídá, spíš Kralupy v koncovce ukázaly, proč mají v týmu hodně divizních hráčů, kteří koncovku umí. „Do půle jsme jim nedovolili šanci, ale v poslední minutě nám to tam vrátil do šibenice a prohrávali jsme. To byl asi nejdůležitější moment,“ komentoval Radim Vavroch zásah Petra.

Bodík zachránil Tuchlovicím z horké půdy Poříčí velký Ivan. V poslední minutě!

Ve druhém poločase se gólově prosadili ještě dva bývalí borci Lhoty (a dalších klubů) Kabyl a Houška, oba po standardních situacích. „Nicméně hráli jsme dobře, ukázněně. Kromě gólů Kralupy opravdu nic vážného neměly a brankář Junek neměl práci. Na druhou stranu dopředu jsme měli jediný slušný náznak, ale Volgner za stavu 1:0 nedal,“ hodnotil Radim Vavroch.

A věří, že mužstvo kolem zkušených opor bude hrát dobře i dál a že bude mít tak jako v Kralupech prostor na nasazení mladíků, protože kromě zmíněných dvou naskočili další junáci Marek, Říčka či Ukrajinec Vovk.

Kralupy n/V – Slaný B 3:0 (1:0). Branky: 44. Petr, 65. Kabyl, 86. Houška. Rozhodčí: Mrázek. Diváků: 300.