Na Braškově se bohužel ukázalo, že tým přikryla ani ne deka, jako těžká houně. Tým prostě není špatný, snad jen trochu starší, ale vyrábí hrozné chyby vzadu a vepředu nedá ani nemožné. A tak si Slaňáci zápas užívali, přestože kouč Radim Vavroch sháněl na poslední chvíli hráče a třeba Galbavého vytáhl z nedělní pohodičky u televize. odměnou byl veteránovi jeden gól. Vtipkovalo se zejména na účet obránce Michala Zelenky, který otevřel skóre a zlé jazyky v čele s vedoucím A týmu Milanem Šúrem tvrdily, že to byl jeho první v kariéře.

V poločase to bylo už 0:4, když se dvakrát prosadil i Lukáš Danda, střelec zápasu. Chybám se nevyhnul snad nikdo na straně Braškova a dokonce ani brankářská legenda Zlata. Štoncner zase spálil nemožné, maximálně tak trefil tyčku. Když se mu to stalo podruhé, vkleče počal žádat o pomoc boha - marně. Braškov nakonec dva čestné fíky dal, ale díky Dominiku Hodovi. Druhá půle tak skončila 2:2, ale to těžko domácím udělá radost, po nečekaných výsledcích se totiž propadli na poslední místo. Slaný naopak zůstalo o skóre druhé. „Dnes to ale bylo snadnější, než jsem čekal, protože Braškov opravdu nemá špatné mužstvo. Ale trochu nám to usnadnili,“ řekl Radim Vavroch.

V Hostouni vyhrál lídr tabulky nad Lány 4:2, ale byl to moc hezký mač. „Po Slaném byly Lány nejlepším soupeřem, se kterým jsme doma hráli. Lány jsou právem tam, kde jsou,“ uznal kvality tabulkově čtvrtého protivníka vedoucí týmu Hostouně Karel Kukelka.

Svěřenci trenéra Študenta byli přesto lepším mužstvem, víc se dostávali do šancí. Pomohl jim i soupeř, už do půle dvakrát chyboval při rozehrávce a byly z toho laciné branky Michalce a Marka. Další šance Hostouň nevyužila, včetně sólových úniků a dvou tyček, a před pauzou zkušenější celek Lán střelcem posledních týdnů Buršíkem pěkně korigoval. Ale hned po změn stran ukázal Gajdošík, že je rozdílovým hráčem Hostouně a třetí brankou domácí zklidnil. Gól posvětil až asistent rozhodčího, protože nebylo jasné, zda míč přešel čáru celým objemem.

Nakonec ještě brankáře Javůrka vymíchal žolík Hostouně Onu-Nsii a Sokol vyhrál 4:1. „Tak trochu to byl souboj našich dětí s jejich chlapy. Každopádně to byl dobrý fotbal bez zákeřností, my byli o něco lepší,“ dodal Karel Kukelka.

Také třetí tým z čela tabulky SK Kladno B vyhrál svůj zápas jednoznačně. V Unhošti deklasoval 8:1 Klobuky, jimž tentokrát bojovnost nestačila, navíc dorazily hodně oslabené. Na první gól střelce Jančího ještě odpověděl Jiří Říčka, ale hned po minutě skóroval Jančí znovu a tím snahu Klobuk otupil. Když před pauzou skóroval dvakrát během chvíle pomocník z áčka Tomáš Borák (dva góly nedal v zápase hodně dlouho), bylo hotovo. Borák to měl na hřiště nejblíž ze všech, v Unhošti totiž bydlí. „Za vítězství i dva góly jsem rád, ale góly bych raději přenesl do áčka, kde jsme body zbytečně ztratili s asi nejslabším celkem divize,“ litoval Tomáš Borák porážky áčka s Meteorem.

Dodejme, že střelec Filip Jančí nakonec nasázel hattrick a s 12 góly se dotáhl v tabulce střelců na prvního leoše Gajdošíka (Hostouň). Mimochodem třetí je lánský Buršík, odchovanec Strašecí nastřílel 11 branek.