Zápas v JInočanech ovlivnil úvod, protože aktivně hrající Kladeňáci si vytvořili za úvodních čtvrt hodiny tři velké šance, ale nedali ani jednu. Stejně jako doma s Vestcem měl největší Blažek, ale ze dvou metrů trefil jen brankáře. Gólem neskončila ani pěkná rána Kaliny a Slabý orazítkoval tyčku. "Minimálně jednu z těch šancí jsme dát měli, zápas by se vyvíjel úplně jinak," litoval trenér Tomáš Vincenc.

Jeho tým na aktivitě ubral a kvalitní celek domácích převzal iniciativu. Po přestávce šel dokonce do vedení, když stoper Liška chtěl uhrát míč fotbalově, ale Macek mu ho sebral a v sólu nedal Ševcemu naději.

Kladenští mladíci tedy dostali stejně jako doma s Vestcem gól zadarmo, ale na rozdíl od domácího mače se jim tentokrát povedlo vyrovnat. V 85. minutě se to povedlo Truhlářovi a po chvíli mohlo být ještě veseleji. Jenže Bokša, jenž opět střídal a znovu hru zvedl, trefil v nadějné pozici jen brankáře Páleníka.

"Máme sice bod, ale myslím si, že kdybychom dali první gól, tak bychom vyhráli. Bohužel nás koncovka zatím zlobí a zaplatili jsme také za zbytečnou chybu. Tohle prostě hráč jako Lišák, který je na hraně A týmu, na místě stopera nesmí udělat," trochu se zlobil Tomáš Vincenc na mladého svěřence.

Ve středu Kladno B ve vloženém kole hostí na hřišti Nova Kladno celek Lužce (18:00).

Jinočany - SK Kladno B 1:1 (0:0). Branky: 51. Macek - 85. Truhlář. Rozhodčí: Týče. Diváků: 150.

Kladno B: Ševce - Kácl, Fajka, Liška (55. Abrham), Veiner - Slabý, Holub (65. Bokša), Blažek - V. Novák (55. Šoškič), Kalina, Truhlář (89. Rous)

Šlo to jenom do půlky

Slánské béčko začalo na půdě favorizované Kosoře i bez Hansla, Herčíka či Horníka slušně, do poločasu se drželo. Před odchodem do kabin ale Volek nedal sólový únik a na druhé straně naopak z ojedinělé akce udeřil domácí Nehoda. Když se stejný hráč trefil i po příchodu z přestávky, existovalo na hřišti rázem jediné mužstvo a to nasázelo další góly, až jich bylo celkem šest.

"Do poločasu dobrý výkon, ale po druhé brance jakoby někdo otočil vypínačem a bylo po nás. Sesypali jsme se jako domeček z karet," uznal trenér Slaného Radim Vavroch.

Jeho tým pokračuje v těžkém losu, ve středu jede do Vestce a pak hostí Jíloviště.

Kosoř - SK Slaný B 6:0 (1:0). Branky: 43. a 54. Nehoda, 57. a 81. Křemen, 62. Novotný, 63. Mašek. Rozhodčí: Špicl. Diváků: 110.

Slaný B: R. Mareš - Marejka, M. Mareš, Ryska, Danda (71. Král) - Břeh, Vimr, Duda (71. Németh) - Nejedlý (62. Pulec), Volek (60. Kopřiva), Volgner.