„S prvním Chlumcem jsme odehráli dobrý poločas, ale to nestačí. Celkově byla ta první trojice zatím lepší než my, navíc jsme prohráli s béčkem Slaného. To jediné nás opravdu mrzí, nicméně je to fotbal a občas se takové zápasy stanou,“ připomněl nepříjemný výpadek ze závěru podzimu Tomáš Abrham.

Jeho tým na jaře postoupil z B třídy až po tuhém boji s rezervami Slaného a Hostouně. I proto se nečekalo, že bude v tabulce A třídy tak vysoko. Je však znát, že hráči jsou trénovaní, chodí na hřiště až čtyřikrát týdně a navíc béčko Kladna se připravuje pohromadě v divizním áčkem, to někde musí být vidět.

Pomohli i kluci, kteří vyšli na jaře z dorostu, ti se mezi chlapy brzy otrkali, ať už to byl Rottner (brzy odešel studovat do ciziny), Blažek nebo Fedorišin. „Od toho béčko je, abychom dali šanci našim odchovancům. V minulosti, když neměli hned na kladenské áčko, tak šli na hostování do klubů kolem Kladna, ale už se nikdy nevrátili. Takhle jim chceme dát aspoň dva roky na adaptaci. Když se chytí, jedině dobře pro ně i pro klub, když ne, je tady řada dalších možností, jak ve fotbale pokračovat,“ myslí si Abrham.

Je také rád, že trenér A týmu Jan Procházka mladým hráčům dává šanci. „Když fotbalu dávají všechno a snaží se i v našich zápasech, jsou pak odměněni nějakými minutami za A tým,“ říká Abrham, který sám fotbal v Kladně hrával, největší část kariéry ale prožil na sousedních hřištích Slovanu a Nova Kladno. Pak se jeden z členů nejrozvětvenější fotbalové rodiny Kladenska do SK vrátil trénovat, dlouho byl u mládeže. „Pro mě je tohle posun, který si užívám. Na druhou stranu to zase tak velká změna není. Také tady jsou totiž hlavně mladí kluci a s nimi mě trénování baví. Je skvělé vidět, jak se posouvají a zlepšují, když tedy dávají fotbalu co je potřeba,“ těší Tomáše Abrhama.

Béčko Kladna od svého znovuzaložení před třemi lety hraje domácí duely nikoliv doma, ale v Unhošti. Hřiště tady dlouhodobě patří spíše k těm horším a podpora místních fanoušků také není taková, jak když hrála v Unhošti skutečně Unhošť. Přesto si Tomáš Abrham nestěžuje. „Unhošťský fotbal, to je hlavně Martin Šimáček a pár lidí, kteří mu obětavě pomáhají. Pro nás i pro hřiště dělají co jde, snaží se a my jim musíme poděkovat,“ má jasno trenér.

Ten se dívá hlavně do budoucnosti. Pro jaro by nemusel ztratit žádného hráče (možná v výjimkou Slabého, jehož by údajně rády vyzkoušely třetiligové Velvary), po sezoně pak zase rád přivítá nové dorostence, které čeká boj o záchranu jejich druhé nejvyšší soutěže. „Čeká nás zimní příprava a v ní těžké zápasy, kde se kluci mohou ukázat i v áčku. Když se jim to povede, jedině dobře. My už na postup nemyslíme, tam jsou jiní adepti a mají náskok. Ale do budoucna můžeme mužstvo připravit klidně i na boj o vyšší soutěž, proč ne?!“ dodal Tomáš Abrham.