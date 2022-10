Je to deset let, kdy Strašecí senzačně vyčutlo kladenské áčko z Poháru České pošty. Tehdy v penaltách selhal Jan Švambera, jeden ze současných trenérů kladenského béčka. Tentokrát měl úplně jinou náladu, jeho svěřenci od začátku duelu I. A třídy zářili. Nejvíc pak jednoznačně probuzený kanonýr, čtyřbrankový Matěj Šnobl. Po sobotním hattricku do sítě Kralup měl ve středu už ve 23. minutě zapsán dokonce čistý hattrick.

„Je strašně těžké říci, čím to je, že jsem předtím nic nedal a teď ano. Musel jsem čekat, až se to zlomí,“ usmál se před bestiemi převlečenými za kamarády, spoluhráči se totiž postavili při rozhovoru vedle něj a koukali velice vážně. „Kontrolují mě, pak si budou dělat srandičky. Ale vážně, když jsem na zápas jel, netušil jsem, že vyhrajeme takhle vysoko. Nicméně bylo to zasloužené,“ měl jasno mladý střelec.

Nejen Šnobl se zápasem bavil, platilo to i o dalších borcích. Třeba mladík Rottner dal gól tak trochu na rozlučku, za pár dnů klub opustí a jede studovat do zahraničí. Filip Jančí zase bojuje s koncovkou podobně jako předtím Šnobl. Zase dvě tutovky spálil, ale právě Šnobl, protože sám ví, jaké to je pro útočníka bez gólu, mu poté předložil míč do situace, z níž nešlo nedat.

I bez opor zmákla Hřebeč silnou Velim a je v přeboru druhá

Gól dal také Dominik Šíma, hráč A mužstva, který je po dlouhé zdravotní pauze v pořádku a poprvé naskočil do zápasu. Pro Kladno dobrá zpráva, v divizi totiž hraje v sobotu v České Lípě o první místo… „Rád bych se do toho zápas dostal a ideálně týmu nějak víc pomohl. Bude to hodně důležité a každý bod, zvlášť s takovým týmem, bude důležitý,“ dodal spokojený Matěj Šnobl.

Hostům se zápas pochopitelně hodnotit ani nechtěl. Museli hodně improvizovat hlavně na pozici stopera a nakonec museli být rádi, že nechytili potupnou desítku. „Kladno bylo ve všem lepší, rychlejší, pružnější. Jde jim přesně to, co nám aktuálně ne. A nejhorší je, že už v neděli musíme hrát diametrálně jinak,“ připomněl tentokrát nehrající kouč hostů Jan Mrázek derby v Rakovníku.

SK Kladno B – Nové Strašecí 9:0 (4:0). Branky: 7., 18., 24. a 51. Šnobl, 39. Rottner, 58. Šíma, 73. a 85. Jančí, 83. Pospíšil. Rozhodčí: Horák. Diváků: 100.