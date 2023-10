Je mu 46 let, ale do třetí třídy vletěl jako raketa. Dnes už legenda kladenského fotbalu…

Skóre však otevřel svým prvním gólem mezi muži zadák Bokša po rohu. Po hezké akci zvýšil Jankovský a do půle dával na 0:3 perfektní střelou levačkou Blažek. Po přestávce ještě Slabý doklepl do brány přihrávku Bokši a teprve pak favorizovaní domácí před pěknou návštěvou 150 diváků zabrali.

Kopali i dva pokutové kopy, ale jeden brankář Ševce chytil – také on se musel trochu ukázat. Nakonec inkasoval ještě na 2:4, ale to už mužstvu hostů nemohlo vadit.

„Je to nečekaný výsledek, ale dařilo se nám střelecky i kombinačně, dalo se na to koukat. Zápasu přihlížel Lumír Mistr, kterého jsem vždy ve Spartě obdivoval, tak jsem mu šel podat ruku a moc nás chválil, že kluci hrají pěkný fotbal – to mě opravdu potěšilo,“ říkal kouč Kladna B Radek Duda, jehož tým uspěl i přesto, že jeho věkový průměr činil 21 let.

Torzo sestavy Slaného zabralo

Slánský trenér Radim Vavroch to měl se sestavou těžší. Někteří museli vypomoci oslabenému áčku, jiní vypadli se svými problémy. Zejména absence zkušených Mareše a Vimra měla být citelná, ale ostatní kluci zápas s druhým Vestcem odkopali velmi dobře a hlavně bojovně.

Dokonce vedli, když hezkou kličku předvedl Dohnanský a pak ještě nabil na snadné zakončení Říčkovi (10.). V 65. minutě však i Slánští jednou chybovali a kvalitní a zkušenější protivní vyrovnal Matysíkem, jemuž první ránu ještě brankář Mareš vyrazil, ale na dorážku neměl.

„Tým musím za výkon pochválit, opravu všichni makali a hráli pozorně. Soupeře jsme prakticky nepouštěli do šancí a remíza je podle mne spravedlivá,“ byl rád trenér Vavroch, podle něhož byl zápas hodně důrazný, ale ne přes čáru.