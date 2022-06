Kladno na rozdíl od hostů mohlo nasadit posily z A týmu (slánské áčko hrálo důležitý duel v Dobříši) a využilo toho. „Kluci se mi už v týdnu sami hlásili, přestože věděli, že třeba ani do utkání nemusí zasáhnout. V klubu máme výbornou partu a je to pak vidět i na hřišti,“ byl rád Tomáš Abrham.

Jeho tým rozhodl o výhře v první půlce, kdy sice zahodil penaltu, ale pak dal dvě branky. Nešťastný poločas odřídila asistentka rozhodčího Tereza Holakovská, která začala minelou, když odmávala ofsajd po autovém vhazování. Kladenští míč sportovně vrátili, ale pak už asistentka štvala hosty pořádně. Nejdřív hlavnímu Zuskinovi poradila, že slánský Zelenka hrál rukou ve vápně a byla z toho penalta, kterou však Mareš skvěle lapil Jančímu. „Nebyla to ruka, což mi potvrdil i hráč, a už vůbec ne ve vápně,“ zlobil se na rozhodčí trenér Slaného Radim Vavroch.

A zlobil se dál. Nejdřív asi na Mareše, který si chycenou penaltu pokazil zaváháním při vyběhnutí proti Jančímu. Ten gólmana přehodil a otevřel skóre.

U druhé branky Kladna po parádní a rychlé souhře na zakončujícího Šnobla zase slánská lavička měla jasno, že šlo o ofsajd – nikoliv Tereza Holakovská… „Nikdy v životě jsem neviděl, aby pomezní takhle ovlivnila zápas, nemůžeme si nic nalhávat. Ale jsem rád, že jsme to dohráli s hlavami nahoře,“ už klidně říkal po utkání Radim Vavroch s tím, že ho to mrzí kvůli klukům, kteří se celý rok za něčím pachtili a pak měli pocit, že stejně nemají šanci.

Nicméně zvedli se a ještě před pauzou, ovšem při nástupu do druhé byli zase lepší Kladeňáci. Velké šance Šnobla a Procházky však brankou neskončily a na druhé straně začaly příležitosti konečně také přicházet. Při největší se zase zlobili domácí – měli za to, že Danda zakončil těsně mimo ve chvíli, kdy jeho spoluhráč fauloval Kladeňáka.

Louny zlomil jediný zásah Šímy. Diváky pobavil ušatý kondiční trenér

Hostům pomohl důrazný Nykl, který se po příchodu na plac pral tak vehementně, že řesko-římsky skolil Boráka. Slánští několikrát sahali po snižující brance, na druhé straně si zase rval za vlasy Šnobl, když neuklidil merunu z pěti metrů do prázdné brány.

Až v 88. minutě slánský L. Danda konečně prostřelil jistého Vokouna, ale naděje trvala jen chvilinku, protože vzápětí předvedl parádní akci Slabý a Chvojka zblízka jistil na 3:1.

„Kluky jsem upozorňoval, že Slaný bude ještě těžší soupeř než Hostouň, že jsou hodně týmoví a drží při sobě. Ale bylo vidět, že si za výhrou jdeme a chceme ji urvat. Parta, která za béčko kope, to chce dotáhnout a vůle tam byla veliká. Podle mne jsme vyhráli zaslouženě, i když v závěru jsme se nechali zatlačit nakopávanými míči,“ hodnotil Tomáš Abrham a vysekl poklonu i protivníkovi. „Celou sezonu hráli výborně a nenechali nám to zadarmo. Jsem rád, že jsme před nimi, i když jedna výhra nám ještě chybí, takže musíme makat dál,“ dodal.

„Pro mě je to škoda, protože jsme odehráli superzápas a ve druhé půli jsme byli jasně lepší. Kladno sice mělo šance, ale my jich měli také dost, škoda, že jsme je neproměnili. Fotbal to byl pěkný a je škoda, že ho vezmou do ruky takoví lidé. Klidně sem mohli poslat pískat pár mladých kluků z Kladna, ti by to zvládli líp,“ dodal zklamaně Radim Vavroch, který doufá, že jeho tým zbylé dva zápasy vyhraje a postoupí z druhého místa.

SK Kladno – SK Slaný 3:1 (2:0). Branky: 29. Jančí, 36. Šnobl, 90. Chvojka - 88. L. Danda. Rozhodčí: Zuskin. Diváků: 123.

Kladno: Vokoun – Borák (72. Kolářský), Abrham (82. Pospíšil), Noll, Čapek – Slabý, Růžička, Pechr, Procházka – Jančí (68. Veiner), Šnobl (82. Chvojka).

Slaný: Mareš – Volgner, P. Danda, M. Beneš (68. Marek), Zelenka (83. A. Beneš) – Řehák, Jaráb, Volek, Herčík – Novotný (62. Nykl), L. Danda.