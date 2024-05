Slánští hráli už v pátek večer v Kosoři, kde rozhodně nebyli favority a to se také potvrdilo. Přesto trenér Radim Vavroch mínil, že jeho tým byl přes prohru 3:6 lepší. „Vím, že to zní divně, ale herně jsme opravdu měli navrch. Bohužel jsme dělali zbytečné a velké chyby vzadu a domácí je trestali téměř neomylně,“ zoufal si kouč po zápase, kde hosté neuhlídali hlavně autora hattricku Mikuláše Bíchu.

Slánští přitom měli slušně poskládanou sestavu, což se jim v posledních týdnech nedařilo. Po zranění naskočil i Tomáš Vimr a hned s kapitánskou páskou, vedle něj další skvělý fotbalista Mareš, k tomu hráči z lavičky áčka jako Herčík, Touré a Dohnanský. „Já bych ale nejvíc pochválil osmnáctiletého Jardu Pulce, hrál moc dobře,“ připomněl Vavrochův asistent Michal Čablík borce, který výkon ozdobil dokonce gólem. Ty další přidali Nykl (to ještě Slaný vedlo 1:0) a v závěru Dohnanský.

Slaňáky v dalším kole čeká doma Beroun a už by potřebovali nutně bodovat.

Béčko Kladna zvládlo i dlouhé oslabení

Béčko Kladna se právě v Berouně opět spolehlo hlavně na svoje hráče, přišel však cenný pomocník – uzdravený playmaker Slabý. Tým potřetí za sebou vyhrál – tentokrát 2:1, i když víc než půlhodiny hrál jen v deseti po vyloučení veterána sestavy Jana Pechra.

V úvodu Kladnu vycházela kombinace, tu ale časem domácí rozbili a zejména při standardkách byli nebezpeční. Z jedné k nich udeřili ve 40. minutě, kdy Ševce první ránu dobře vyrazil, ale na dorážku zkušeného Vopěnky už neměl. To už ale ale Beroun vyrovnával, dvě minuty předtím se totiž do míče opřel z dvaceti metrů Jančí a jeho krásná rána skončila v šibenici. „Filip hrál nejpovedenější zápas po svém návratu do Kladna a tohle byla odměna, krásný gól,“ byl rád jeden kladenských trenérů Tomáš Abrham.

Jeho tým šel po přestávce celkem brzy znovu do vedení, to si před zraky vedení klubu - Petra Brabce, Jakuba Andrýska a také trenéra A týmu Zdeňka Haška naběhl do dobré pozice Truhlář a zavěsil.

Hřebeč zlomila zlou sérii, Slaňáky popravila koncovka a penalta, co neměla být

Jenže už za chvíli se povedla akce domácím, Pechr musel zastavil sólový únik faulem a nemohlo následovat nic jiného než červená karta. Kladno se tak muselo hlavně bránit, i když samo také hrozilo a hlavně Novák si drbe hlavu, proč v čisté tutovce volil přílišnou razanci a zařízení minul…

A tak byl zápas na vážkách do poslední chvíle čtyřminutového nastavení, které však hosté zahráli daleko od své branky a Beroun už do ničeho nepustili.

„Po vyloučení jsme museli trochu překopat sestavu a Beroun nás sice tlačil, ale uskákali jsme to velmi dobře a co prošlo, to bezpečně pochytal Ševce. Celkově nás domácí trápili hlavně při standardkách, ty hráli velmi dobře, ale na našem týmu byla vidět aktuální pohoda, kterou máme. Jsme rádi, že jsme z nejhoršího, ale určitě nekončíme, jsme teprve v půlce cesty. A těšíme se na Tuchoměřice,“ připomíná Tomáš Abrham souboj s týmem, který se pere o postup a který Kladno na podzim nečekaně obralo o body po remíze 3:3. Teď bude hrát doma v Unhošti.