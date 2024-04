Béčko Kladna spadlo na čtrnáctou příčku. Co mu schází podle kouče?

Až na 14. místo spadli v I. A třídě fotbalisté SK Kladno B a reálně jim hrozí pád do nižší soutěže. Pro talentovaný tým to není právě nejlepší vizitka a trochu kazí image celého klubu, jehož áčku se na jaře naopak všechno nadmíru daří. Rezerva v pátek prohrála ve Vestci jasně 0:3 a nyní ji čeká výjezd na derby do Slaného. Hrát se bude už v sobotu dopoledne.

V přípravě SK Kladno B ( v modrém) střelecky zářil, Pšovku Mělník zdolal 5:1. Teď góly tým nedává. | Foto: David Klier

Osobnost Deníku Osobnost Deníku: Zachariáš začal mezi chlapy ve čtrnácti, válel i v lize Zanedlouho 25. května oslaví Michal Zachariáš čtyřicátý věk svého života, který se hodně… Přečíst článek > Zkušenější z dvojice trenér Kladna B Tomáš Abrham marně dumá, jak mužstvo nabudit, aby se o výsledky pralo s větší vervou, kladenskou. Jako hráč to uměl, teď se mu to do kluků ne a ne povést dostat. „Kluci zatím nejsou těmi pravými kladenskými bojovníky, spíš chtějí hrát pěkný fotbal. Ale někde prostě bez správného zapálení pro hru nemůžeme body urvat. O ty se dokonce musíte prát, rozdat nějakou ránu, uměl nějakou přijmout,“ přibližuje tradiční recept týmů, které se trápí. Z fotbalového pohledu schází Kladnu střelecký hrot. Když míval tým Šnobla, nebo pak Hanzlíka, svého času i Jančího, góly dával. Jenže první je v áčku, druhý ve Hřebči a třetí se sice z Čafky vrátil, ale bývalá forma mu chybí. Trápení Hřebče nekončí. Myška chytil červenou a Lukič pohrdl penaltou I proto Abrham s kolegou Tomášem Vincencem zkusili nečekaný tah a na hrot postavili jednu z posil z áčka Tomáše Boráka. Nyní krajní bez kdysi na hrotu hrával, ale tenhle tah nakonec nevyšel. „Zkusili jsme to, ale góly jsme prostě zase nedali. Snad Honza Pechr mohl, v první půli pěkně vystřelil. Ale branku nedal a nevyužili jsme ani několik závarů,“ smutnil Tomáš Abrham. A tak trestal Vestec. Do pauze ještě ne a pak už z penalty za přišlápnutí Čermákem dával Pecinovský na 1:0, pak se nádherným volejem trefil Minha a nakonec v závěru po rohu pečetil Vlasák. Zvládne kladenské béčko lépe derby ve Slaném?

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu