SK Kladno měl v sobotu souběh z áčkem, navíc někteří mladíci právě s áčkem museli odjet do Březové. Béčko Cábelíků zatím nemá ani bod a chystalo se, že využije svou šanci. Když přežilo některé šance hostů v první části a po obrátce samo z tlaku vytěžilo úvodní branku Matějky, vypadalo to s jeho akciemi dobře.

Jenže v závěru přišly chvíle Švambery. Nejprve dostal při závaru přesný centr na hlavu a vyrovnal (81.). Tři minuty před koncem pak vítězný gól obstaral hlavní střelec mužstva Jančí a chvíli na to utekl Rottner, udělal kličku gólmanovi Abrahámovi a ten ho fauloval. Z penalty pak Švambera pojistil vedení a Kladno si odvezlo tři body.

Sedlčanský zmar, Hřebeč v extázi. Podaný rozhodl v 94. minutě!

„Moc se nám nedařilo, hlavně v koncovce, potřebovali jsme něco změnit. Proto jsme se s Tomášem (Abrhamem) dohodli, že mě tam dá a vyšlo to. Ale byla to hlavně zásluha kluků. Dokonalý centr jsem jenom uklidil do brány a penalta byla zásluhou Kuby Rottnera. Já ani nechtěl kopat, ale kluci mě na ni poslali jako nejstaršího,“ usmál se Jan Švambera, kterému je teprve 29 let, ale během angažmá ve Švýcarsku měl vážná zranění a ta jeho nadějnou kariéru pokazila.

Přesto mu stále ještě střelecký čich zůstal.

Králův Dvůr B – SK Kladno B 1:3 (0:0). Branky: 55. Matějka - 81. a 90. z PK Švambera, 87. Jančí. Rozhodčí: Zuskin. Diváků: 60.