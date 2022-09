Kralupy měly skutečně dost velký problém s rychlostí mladých Kladeňáků. Ti vedli už v 8. minutě 2:0 (Šnobl, Pospíšil) a zadělali si na příjemný duel. Hosté ožili poté, co Noll zahrál rukou a Mařík z nařízené penalty snížil na 2:1. Jenže za chvilku se dral do šance opět Šnobl, byl faulován a pískala se další penalta. Faulovaný sice kopat nemá, ale nikdo se k exekuci neměl, a tak Šnobl, který se v poslední době v koncovce trápil, vzal merunu a proměnil.

Do poločasu upravil ještě Blažek na 4:1 a Kladno na unhošťském trávníku dominovalo. Ve druhé půli završil Šnobl hattrick a svůj druhý zásah přidal Pospíšil. „Měli jsme skvělý vstup do zápasu, takže se nám hrálo dobře a kluci nastříleli i moc pěkné branky. Chvilku sice hrál i protivník, to bylo kolem té jejich penalty, ale když jsme proměnili tu naši, zase jsme zápas ovládli,“ mínil trenér Kladna B Tomáš Abrham.

Podle něj Kralupy se zkušenými a vynikajícímu plejery jako Novotný či Mařík měly problém hlavně s rychlostí a dravostí Kladeňáků. „Navíc zápas sedl Matěji Šnoblovi, který navíc slavil narozeniny, což byl kromě výsledku další důvod k dobré oslavě,“ usmál se kouč.

SK Kladno B – Kralupy n/Vlt. 6:1 (4:1). Branky: 3., 29. z PK a 50. Šnobl, 8. a 53. Pospíšil, 33. Blažek - 25. Mařík. Rozhodčí: Špicl. Diváků: 100.