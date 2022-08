Jeho tým skutečně ztratil náskok a byl chvílemi pod tlakem Jíloviště, které tradičně sází na zkušené borce v čele s bývalým reprezentantem Rajnochem. Hosté ale měli také nebezpečnou protihru. Pospíšil z trestňáku trefil břevno, šance měli Šnobl, Jančí a znovu Fedorišin.

Nakonec vyšel Kladnu rohový kop, po němž si našel míč ve vzduchu Noll a přesnou hlavičkou rozhodl.

„Byl to kolektivní výkon, rychlý, dravý. Zkušený tým domácích nás donutil k mnoha soubojům a vrátil se do zápasu, ale dokázali jsme zareagovat. Kluci si zatím vedou v soutěži výborně a my trenéři z nich máme dobrý pocit. Udělali partu, ale ne takovou jak se vždycky mluví, ale skutečnou. Je to vidět i na hřišti, kde maká jeden za druhého. Zapadli do toho také noví dorostenci,“ našel důvody sedmibodového úvodu sezony Tomáš Abrham.

Jíloviště – Kladno B 2:3 (0:2). Branky: 67. Walter (PK), 73. Walter - 11. Rada (vl.), 37. Pospíšil, 84. Noll.

