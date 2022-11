Cábelíci vůbec nevyužívají hráčů áčka, chtěli si jako nováček sami vyzkoušet, zda na A třídu mají či ne. Zatím se jim to nedaří, ale ve Slaném šli do vedení. Chvíli před poločasem domácí odvrátili rohový kop jen ke Svobodovi a ten zamířil neomylně do brány.

Slaný stejně jako hosté nesází na hráče A týmu, ale tentokrát nějací pomocníci přišli už kvůli široké marodce, která ničí celý slánský klub. Pomohl hlavně uzdravující se Mareš, v sobotu hráli v divizi i bratři Dandové a Rehwald.

Právě po akci Dandů bylo po hodině hry vyrovnáno. Nechtěnou největší „zásluhu“ na gólu měl ovšem hostující brankář Kovařík, jemuž vypadl centr L. Dandy a P. Danda pohodlně doklepl.

Čtvrt hodiny Slaný rozhodlo. Po bleskovém brejku se prosadil obstřelem Volgner a jeho tým pak už vedení udržel, i když v padající mlze se hosté párkrát hněvali za odpískaný ofsajd.

„Mlhy bylo víc a víc a já se docela bál, aby se to dohrálo, ke konci už jsem toho moc neviděl. Nakonec to vyšlo a my hlavně díky dobrému vstupu do druhé části, kdy na soupeře kluci opravdu vletěli, vyhráli zaslouženě,“ dodal Radim Vavroch, jehož tým nyní čeká kladenský dvojboj. V sobotu se totiž v derby utkají áčka a odpoledne i béčka obou klubů.

Slaný B – Králův Dvůr B 2:1 (0:1). Branky: 61. P. Danda, 75. Volgner - 39. Svoboda. Rozhodčí: Kabourek. Diváků: 250.