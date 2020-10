„Zase jsme se vrátili k tomu, že soupeř vystaví barikádu a brání. Naštěstí nám pomohl Javorek, který vnikl do vápna a udělal penaltu. Rosťa Stříška se vehementně hlásit a dal jí,“ usmál se trenér Kladna Tomáš Abrham.

Jeho tým pak skóroval až po obrátce, po úniku to byl zase Stříška. V 75. minutě Kalinovu pěknou standardku lehce lízl Janda do kasy na 3:0. Pak byl po faulu na Javorka, který má divizní parametry a rozehrává se po delší herní absenci, vyloučen Buršík. byl to zbytečný skluz.

„Zase jsme dost šancí nedali, ale už jsme poučení po dvou prohrách, že nebudeme mít nic zadarmo,“ je rád Abrham, který poslal na hřiště v závěru i mladého Dana Strnada. Kluka, který byl kvůli operaci rok bez fotbalu, ale dokázal se vrátit.