To nevymyslíš! Béčko SK Kladno se ve fotbalové I. A třídě dopracovalo k cenné výhře 4:3 nad silnou Kosoří i díky dvěma vlastencům soupeře. Ten si je vstřelil po přestávce a už dokázal jen snížit. Kladno je tak zase o něco blíž záchraně soutěže. Hůř je na tom nyní béčko Slaného, to prohrálo už potřetí v řadě jasným rozdílem.

Kladno B chytilo konečně formu a vyhrálo v I. A třídě dva zápasy za sebou. | Foto: David Klier

Kladno podruhé nastoupilo bez posil z A mužstva a stejně jako v derby se Slaným uspělo i proti Kosoři. Ta přijela také oslabena hlavně o ex-ligistu Milana Černého a brzy vedla, když byl nedůrazný brankář Ševce a míč mu po rohu vypadl. Ale Kladnu stačila dvouminutovka, aby skóre krásnými střelami otočilo. Hlavně Novák pálil na 1:1 výstavně do šibenice, pak se prosadil k tyči také Kácl.

Kosoř ještě do poločasu vyrovnala, ale po přestávce si domácí na unhošťském hřišti vzali náskok zpátky dvěma vlastenci. Pod oběma byl výrazně podepsán Veiner, který parádně kopl dva rohy. První si za zadní tyči plácl do brány gólman hostů, při druhém zase vyrazil merunu na nohu spoluhráče a od něj se odrazila do sítě.

Hosté už jen snížili, další šance poslali mimo nebo je pochytal brankář Ševce. „Jsme rádi, že se povedlo potvrdit body ze Slaného, rázem se nám v tabulce dýchá lépe. Ale klidní ještě rozhodně nejsme, to možná dvě kola před koncem, když budeme mít velký náskok,“ usmál se jeden z trenérů Tomáš Vincenc. Hráče za výkon pochválil, podle něj byli pohybově a rychlostně lepší než Kosoř, která byla pro změnu silnější ve hře s míčem. „Teď se pokusíme na výkon navázat v Berouně, který je tom podobně jako my. Chceme tam vyhrát,“ plánuje Vincenc.

Béčko Slaného na tom v tabulce bylo dlouho lépe než Kladno, ale teď se karta otočila. Slánským se v okleštěné sestavě vůbec nedaří a ve Vestci prohráli 0:4. Za poslední tři zápasy jsou bez bodu a skóre mají 1:13. Pád do I. B třídy jim ještě přímo nehrozí, ale klidní být rozhodně nemohou

SK Kladno – Kosoř 4:3 (2:2). Branky: 23. Novák, 24. Kácl, 54. vlastní Franta, 68. vlastní Janoušek – 11. a 43. Novotný, 75. Bícha. Rozhodčí: Žídek. Diváků: 64.

Kladno B: Ševce – Kácl, Noll, Bokša, Veiner – Truhlář, Janda (76. Pechr), Novák, Klvaň – Duda (86. Justra), Čermák (61. Jančí).

Vestec – SK Slaný B 4:0 (1:0). Branky: 9. a 49. Minha, 63. Vosáhlo, 73. Kalod. Rozhodčí: Tvaroh. Diváků: 53.

Slaný B: Junek – Krym, Balla (60. Hero), Volgner, Dohnanský, Nykl, Kopřiva, Říčka, Mareš (75. Németh), Novotný, Touré.