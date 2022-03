Tým byl ale podle něj ve špatném stavu. Měl absence, někteří z nastoupivších nebyli v pořádku. Domácí navíc hráli perfektní fotbal a pořád naplno, až do konce. „Na nich je vidět, že většina prošla ligovou mládeží v Příbrami, ta kvalita je zřejmá. My jim naopak některé góly doslova darovali po hrubých individuálních chybách,“ mínil Veselý.

Jeho tým mohl jít paradoxně do vedení, už ve druhé minutě totiž utekl navrátilec do sestavy Obradovič. Ale nedal a pak už začal gólostroj domácích. Dvakrát se trefil i nejlepší střelec soutěže, ex-ligový Miroslav Slepička. A jednou ještě nedávno vinařický a jedomělický Dan Sirůček.

„Už je to za námi a před námi Mníšek. Na ten se připravíme co nejlépe to půjde, musíme vyhrát. I když víme, jak těžké to proti měli Doberáci,“ připomněl Veselý, že Velká Dobrá soka zdolala až gólem v poslední minutě.

Spartak Příbram – Libušín 9:1 (5:0). Branky: 7. a 20. Matějka, 12. a 88. Slepička, 22. Češka, 36. Hančár, 59. Sirůček, 63. Drašnar, 86. Vošmik, 88. Slepička Miroslav - 61. Kaválek. Rozhodčí: Boček. Diváků: 70.