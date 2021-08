Jedoměličtí přiznali, že když nepřijel s hosty Korčák, ulevilo se jim. Právě on často řídil jejich prohry. „V téhle soutěži se připravujete speciálně na málokterého hráče, ale Korčák tu kvalitu má a něco si k němu říci musíte. Pomohlo nám, že nehrál, na druhou stranu kluci podali tak dobrý výkon, že to nebylo jen o Korčákovi,“ mínil trenér Jedomělic Jan Charvát.

Kouč hostů Dan Devera si myslí, že Korčák je skvělý fotbalista, ale musí být ve formě. V poslední době ale moc netrénoval. „Jsem ale rád, že béčku pomohl a zvedl si sebevědomí,“ řekl.

V první půli šli do vedení domácí. Po pěkné akci utekl do sóla ex-strašecký Erba, Kraus sice vyrazil, ale jen k nohám Erby, který pokus číslo 2 zvládl – 1:0. Domácí mohli i zvýšit, zejména posila Dragoun byla aktivní, ale Kraus už nic nepustil a naopak Neveďal po přetaženém centru vyrovnal.

Po obrátce zase zabrali domácí a byli lepší. Krásnou kombinační akci Mrštiny s Drbotou zakončil centr na přední tyč, kde uklízel Milfait na 2:1. Následně při úniku Zahradník nevymýšlel a prudce z vápna zvýšil na 3:1.

Neklidnou koncovku způsobilo nejprve trochu náhodné snížení Neveďalem, jehož tečovaná rána značila snížení na 3:2. V závěru pak ikony obou klubů způsobily pořádné nervy na stadionu. Nejprve domácí Nedvěd zle zajel do Devery mladšího a jeho táta cekem pochopitelně vylétl. „Nebyl jsem sprostý, ale nadával jsem hodně. Kdyby dostal červenou, mlčel bych, ale takhle mě ještě zavolali, ať si kluka odnesu, to ve mně bouchly saze,“ přiznal Devera.

A přiznal i to, že vzápětí stejně hrubý faul udělal jeho hráč Štiler. „Beru to ale na sebe, já ten oheň rozdmýchal. Choval jsem se víc jako táta než jako trenér, ale snad je to pochopitelné. Je to škoda, protože zápas byl dobrý. Jedomělice ho vyhrály zaslouženě, my se musíme zlepšit. Hlavně v přístupu a nejen k zápasům, ale i k přípravě,“ dodal zklamaný kouč Zavidova.

Domácí Jan Charvát byl na tým hrdý, jak utkání zvládl. „Za body jsme strašně rádi a hlavně i za výkon. Se Zavidovem zápasy nikdy nenudí a nábor to mělo i tentokrát. I když ten konec byl ostrý až moc,“ přiznal Charvát.

