Přestřelkou a těsnou porážkou 3:4 v Sokolči se rozloučili s dalším povedeným ročníkem v krajském přeboru fotbalisté Tuchlovic. Nakonec byli v tabulce šestí, což je i po podzimní druhé příčce pořád ještě úspěch. Navíc se hovoří o zajímavých posilách, vrátit by se mohl třeba Sedláček z Králova Dvora.

V Sokolči začali hosté už dost tradičně mizerně a než se rozkoukali, vedli domácí 2:0. "Naše venkovní tradice," ucedil trenér Tuchlovic Miroslav Supáček poté, co jeho týmu už ve 2. minutě neuhlídal centr a hlavičku na zadní tyči, a o chviličku později z penalty Sokoleč zvýšila.

Ale po dvaceti minutách se jeho tým pozvolna dostával do hry a začal domácí přehrávat, přestože musel nuceně stáhnout zraněného nejlepšího střelce mužstva Fitka. Ve 36. minutě si po Cabejškově šanci dali domácí vlastní gól a rázem bylo o co hrát.

Sokoleč sice brzy po pauze zvýšila, ale radost jí vydržela jen minutu, když střelec posledních týdnů Bureš kontroval a dal na 3:2.

Zápas nakonec rozhodla nádherná trefa domácího Chursinova z 64. minuty, ale Tuchlovice se nevzdávaly a Baratynskyy ještě korigoval (70.). "Zbraně jsme nesložili a po brance Baratynskyyho jsme soupeře měli na lopatě, ovšem kýžený gól, který by znamenal asi spravedlivou remízu, jsme nedali," zoufal si Supáček po šancích Baratynskyyho, Duchoně, Cabejšek a Pudila. Přesto byl s výkonem ve druhém poločase spokojen.

S celkovým šestým místem vládne v klubu spokojenost, i když se po podzimu tým vyhříval na druhém místě se ziskem 28 bodů. "Někteří už pokukovali po postupu do divize, ovšem zimní příprava byla s docházkou hodně slabá, přišla nějaká zranění i klíčových hráčů, což se promítlo do krize v dubnu. To jsme nezískali ani bod," připomněl zlou sérii Miroslav Supáček.

Jeho mužstvo nahrálo na jaře 20 bodů, což nepovažuje za žádnou hitparádu. "Ale zase musím říct, že řadu zápasů jsme odehráli dobře a to, co nám tam občas i se štěstím spadlo na podzim, se zjara nedařilo. Obecně si myslím, že při lepší tréninkové morálce jsme schopni hrát líp a výš," dodal Supáček.

A ještě tabulka střelců AFK: Fitko 11, Kraus 10, Tóth 6, Sedláček, Bureš 5, Baratynskyy 4, Pudil, Cabejšek 3, Pihrt 2, Duchoň, Kubů, Růžička, Kraček, Ditrich, Hodan A, Jaroš, Folprecht, Kárník, Nosek 1 (dva góly si dali hráči soupeře vlastní).

Začátek přípravy je v pondělí 15.července od 18:00 v Srbech. Přípravné zápasy odehrají Tuchlovice s ČL-U Beroun, SK Kladno B a FC Tempo Praha.

SK Sokoleč - AFK Tuchlovice 4:3 (2:1). Branky: 2 Tafel, 4. Fink, 52. provazník, 64. Chursinov - 37. vlastní Skokan, 56. Bureš, 70. Baratynskyy. Rozhodčí: Stumpf. Diváků: 300.

Tuchlovice: Skalák - Pudil, Fitko (21. Baratynskyy), Duchoň, Kárník - Cabejšek, Růžička, Bureš, Kraček - Pihrt, Kraus.