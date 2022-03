Na pěkné umělé trávě ve Voticích (ale hodně větrné) se domácí dostali do vedení už po dvanácti minutách. Zápas byl otevřený z obou stran, šance se střídaly, víc jich ale měli hosté, i když nehráli dobře. Vypracovali si šest velkých možností, třeba hlavičku Černého, kterou gólman reflexivně vyrazil. Neujalo se ani zakončení Chaloupky do odkryté klece, rána Galbavého nebo tři pokusy Balíka.

„Přesto jsme nebyl s výkonem spokojen, byl to divný zápas. Po přestávkové domluvě se kluci zlepšili, brankář Tesař si mohl přestěhovat nádobíčko do půlicího kruhu a nic by se nestalo. Takový jsme měli tlak, ale šance už paradoxně žádné. Prostě jsme se do nich nemohli dostat a ze standardek jsme gól nedali,“ kroutil hlavou smutný trenér Doks Martin Škvára, jemuž citelně chyběl zraněný hlavní kanonýr Aleš Nesládek.

Další fotbalový skvost z kopačky Kaválka zajistil Libušínu aspoň bod

„Je možné, že kdyby nastoupil, tak z některé šance gól dá. Ale hrát nemohl. Sice jsme ho vzali, zkusil to, ale pořád ho to bolí, musíme počkat,“ měl jasno trenér Doks, jehož štvalo, že se ve druhé půli pořád pauzírovalo. „Domácí hráli do poločasu fotbal, ale pak už jen chodili pro balony a zdržovali. Hrálo se snad pětadvacet minut čistého času. Mrzí mě to o to víc, že tam s námi přijel plný autobus fanoušků,“ dodal zklamaný Martin Škvára, jehož Doksům jinak úžasnou vůní kávy provoněné Votice moc nevoněly.

Votice - Doksy 1:0 (1:0). Branka: 12. Sládek. Rozhodčí: Drábek. Diváků: 70.